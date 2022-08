Lady Gaga conferma la sua parte in Joker 2

I piccoli mostri ovunque gioiscono perché Lady Gaga ha confermato che reciterà in Joker: Folie à Deux. La vincitrice dell’Oscar ha annunciato la notizia su Twitter e, dopo aver visto la sua strepitosa interpretazione in A Star Is Born, non vediamo l’ora di vederla nei panni di Harley Quinn. Gaga reciterà al fianco di Joaquin Phoenix, che ha vinto una serie di premi per la sua interpretazione iniziale del cattivo dalla faccia sfregiata in Joker. Confermando la notizia su Twitter, Gaga ha scritto: “Joker: Folie à Deux 10.04.24“, insieme a un teaser trailer del nuovo film.

Todd Phillips dirigerà il nuovo film e dopo aver ottenuto 11 nomination all’Oscar per il suo primo film su Joker, è sicuro dire che Gaga e Phoenix sono in buone mani. Anche se ora sappiamo di più sul cast e sul regista, si sa poco della trama, ma il titolo del film potrebbe darci alcuni indizi. Folie à Deux si traduce in “la follia di due” e si dice che il film sia ambientato ad Arkham Asylum.

I fan dei fumetti di Batman sapranno che Arkham è il luogo in cui Joker e Harley si sono incontrati per la prima volta, con Harley che funge da psicoterapeuta del cattivo. Fino a quando non viene estasiata dal paziente, probabilmente a causa delle sue mosse di danza assassine come si vede nel primo film, e finisce per unirsi a lui in una furia di follia e caos, cioè. E, se ciò non bastasse ad entusiasmarti per il nuovo film, forse questo prossimo dettaglio lo farà – si dice che sarà un musical.

Le persone hanno reagito con forte entusiasmo su Twitter, con un utente che ha scritto: “Congratulazioni Gaga!!! Sono così orgoglioso di te che sosterremo PER SEMPRE”. Mentre un altro ha aggiunto: “Sono scioccato, non posso credere che sia reale”. Un terzo, che possiamo solo supporre stia gridando, ha detto: “GAGA HAI ROTTO DI NUOVO INTERNET YASSS CI PIACE VEDERLO”

Mentre un altro ha affermato che sicuramente Gaga avrebbe dovuto dare una mano con la colonna sonora: “Dopo il suo lavoro su Top Gun: Maverick, non sarei scioccato se Lady Gaga lavorasse con la colonna sonora“. E sembra che lo sia già perché il teaser contiene la canzone “Cheek to Cheek”, che Gaga ha registrato con Tony Bennett come parte della loro collaborazione musicale. La canzone è stata originariamente cantata da Fred Astaire. Ne vedremo delle belle.