La Sirenetta: trailer e data di lancio del live-action Disney

La Disney ha rilasciato il primo trailer live-action del remake de La Sirenetta, che uscirà nei cinema il prossimo anno. Con Halle Bailey nel ruolo principale dell’avventurosa sirena Ariel, il film è il remake live-action del classico animato del 1989. Per quanto riguarda il trailer stesso, ci porta in un tour delle straordinarie immagini che finiranno nel film e ci lascia solo un frammento della star principale che canta l’iconica canzone “Part of Your World”. Guarda il trailer qui:

Purtroppo c’erano state alcune polemiche sul casting di Bailey, anche se la rete Disney Freeform ha colpito il contraccolpo per aver ottenuto il ruolo. Si sono rivolti alle “anime povere e sfortunate” che non potevano sopportare che Ariel fosse di colore, sottolineando che non c’era niente di sbagliato nel fatto che Bailey ottenesse il ruolo e suggerendo che il vero problema era che le persone si arrabbiavano con un film perché non sembrava un film cartone animato. Oltre a Bailey, il cast include Javier Bardem nei panni di Re Tritone, Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric, Melissa McCarthy nei panni di Ursula e Daveed Diggs nei panni della voce di Sebastian l’aragosta.

Purtroppo ci sono alcuni membri del cast del film originale che non saranno in giro per guardare il remake live-action e vedere come se la cavano i loro sostituti. Pat Carroll, la voce della strega del mare Ursula che ruba la voce di Ariel come parte del suo vile complotto per governare i mari, è morta il mese scorso all’età di 95 anni. La voce del compagno di aragosta di Ariel Sebastian, Samuel E. Wright, è morta l’anno scorso all’età di 74 anni con la sua iconica interpretazione della canzone Disney “Under The Sea” che è stata una delle parti più memorabili dell’originale La Sirenetta.

La Disney è ormai entrata nella mentalità remake live-action da alcuni anni ormai, con alcuni film che sono rifacimenti diretti e altri come Malefica che sono più vicini alla rivisitazione di film classici. La Sirenetta è solo l’ultimo di una lunga serie di remake live-action che si sono avvicinati abbastanza alle trame dei film d’animazione originali ma hanno aggiornato la grafica. Si unirà ai ranghi di altri film Disney degli ultimi anni tra cui Cenerentola, Il libro della giungla, La bella e la bestia, Dumbo, Aladdin, Il re leone, Dama e il vagabondo, Mulan e Pinocchio. Inoltre, dopo La sirenetta sul grande schermo ci sono tutta una serie di altri remake in varie fasi di sviluppo tra cui Peter Pan, Biancaneve e i sette nani ed Ercole. Di questo passo la Disney realizzerà versioni live-action di praticamente tutti i film d’animazione classici che abbia mai pubblicato. La Sirenetta uscirà nelle sale il 26 maggio 2023.