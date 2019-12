John Wick 4, film rinviato? La data di uscita potrebbe essere spostata

0

A quanto sembra, l’esordio della nuova pellicola cinematografica John Wick potrebbe tardare rispetto alle previsioni. Keanu Reeves, ovvero uno degli attori canadesi più importanti e famosi di tutti i tempi, sarà la stella all’interno di una pellicola che, però, potrebbe anche non esordire secondo quanto era stato previsto.

John Wick 4, ecco spiegati i motivi del ritardo

Le ultime indiscrezioni hanno messo in evidenza come l’uscita di John Wick 4 potrebbe ritardare, soprattutto per colpa dei numerosi impegni che attanagliano l’attore e che lo stanno tenendo lontano dal set in questo periodo. All’inizio, l’esordio del quarto capitolo di John Wick era stato fissato alla primavera del 2021. Rispetto, però, ai programmi iniziali, ecco che la produzione della pellicola sta subendo una serie di rallentamenti importanti e la data di uscita nelle sale sarà, con ogni probabilità, modificata.

Le ultime indiscrezioni in merito a tale film non faranno di certo piacere a tutti i fan, visto che pare che a fine ottobre non ci fosse ancora una sceneggiatura vera e propria. Chiaramente tutto l’entourage ci sta lavorando, ma il principale problema, come abbiamo detto in precedenza, è quello di riuscire a incastrare i vari impegni che scandiscono la vita di Keanu Reeves. Sono chiaramente degli impegni lavorativi e sono connessi all’interpretazione di Reeves in altre pellicole, ovvero Matrix 4 e Bill & Ted. Infatti, l’attore canadese è attualmente al lavoro addirittura per tre franchise e ancora c’è molta incertezza su quale dei tre prenderà il via per primo.

Come è stato confermato anche da parte di Reddick, quindi, non c’è solamente un ritardo nella sceneggiatura da affrontare. Gli show Bill & Ted e Matrix 4 stanno portando via tanto tempo al famoso attore originario del Canada. Gli impegni cinematografici si stanno moltiplicando e stare dietro a tutto in modo puntuale diventa veramente complicato, soprattutto in virtù del fatto che Reeves deve triplicarsi in pratica.

In effetti, il buon Keanu sta lavorando veramente tantissimo, visto che ha preso parte a quantomeno tre pellicole cinematografiche. Tra le altre cose, troviamo pure un doppiaggio in Toy Story 4. E, come si può facilmente intuire, anche per il 2020 ci sono tanti impegni in programma. L’agenda di Reeves, quindi, finirà per essere più piena che mai anche l’anno prossimo, visto che sono previste tante altre collaborazioni. Tenendo conto di tutte queste informazioni, è chiaro come il quadro che emerge è di palese difficoltà per Reeves nel rispettare tutti gli impegni. Di conseguenza, ci sono alte probabilità che il lancio nelle sale cinematografiche del quarto capitolo di John Wick debba essere necessariamente posticipato.