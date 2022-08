Ezra Miller (The Flash) chiede scusa e parla dei suoi disturbi mentali

La star di Flash ha attirato i titoli dei giornali per una serie di presunti incidenti che hanno messo in discussione il loro futuro nel franchise di supereroi. L’attore, che usa “loro” come pronome, ha ammesso che la loro salute mentale è fragile al momento e vuole che le persone sappiano che sono dispiaciute. “Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e hanno iniziato il trattamento ancora in corso“, hanno detto in una dichiarazione inviata a The Hollywood Reporter. “Voglio scusarmi con tutti per aver allarmato e sconvolto il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita”.

Rolling Stone riporta che Miller è stato recentemente accusato di furto con scasso e si è anche invischiato con il dipartimento dei servizi per l’infanzia del Vermont, che stanno cercando una madre e tre bambini, che secondo quanto riferito vivevano nella fattoria di Miller nello stato. Sono stati anche accusati di aggressione alle Hawaii. Le scuse arrivano pochi giorni dopo che si diceva che la Warner Bros. avesse tre opzioni disponibili quando si trattava del film in uscita di Miller The Flash. L’Hollywood Reporter ha suggerito che la prima opzione fosse ottenere un aiuto professionale da Miller dopo essere tornato a casa nel Vermont. Dunque pesanti accuse si sono fatte nei confronti dell’attore che sembra averne preso coscienza.

Miller farebbe quindi un’intervista sulla limitazione dei danni per spiegare il loro comportamento stravagante e verrebbe utilizzata solo con parsimonia per promuovere il film, afferma il rapporto. Resta inteso che la seconda opzione vedrebbe la Warners distribuire il film, anche se Miller non riceve aiuto. Tuttavia, l’attore non avrebbe avuto alcun ruolo importante nel marketing o nella pubblicità del film e non avrebbe nemmeno interpretato The Flash in futuro. Tuttavia, se la situazione attuale peggiorasse, la Warner potrebbe interrompere completamente il film e girarlo di nuovo utilizzando un attore diverso. Ciò accadrebbe se le condizioni di Miller peggiorassero ulteriormente. Il 29enne è usato in quasi tutte le scene del film, interpretando un certo numero di personaggi, e vedrebbe la Warner perdere 200 milioni di dollari se decidessero di eliminare del tutto il film, una decisione che senza dubbio vorranno evitare. Tuttavia, ora che hanno rilasciato delle scuse, sembra che l’attore stia affrontando il loro comportamento passato e si stia prendendo cura di se stesso.