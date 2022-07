Come si collegherà Prey alla saga Predator?

Il regista di Prey, Dan Trachtenberg, spiega come il nuovo film si collega ai precedenti film del franchise. Arnold Schwarzenegger ha combattuto per la prima volta contro l’iconico alieno ora ufficiosamente noto come The Predator in un film d’azione del 1987. Schwarzenegger non è mai tornato per una rivincita, ma The Predator è apparso in altri sei film che lo contrappongono a vari avversari umani e non.

I fan dei film d’azione, ovviamente, credono in gran parte che The Predator non abbia mai affrontato un avversario formidabile come Schwarzenegger in Predator del 1987. Questo nonostante il fatto che, grazie a un paio di film crossover, i membri delle specie aliene di caccia grossa con i dreadlock abbiano combattuto sullo schermo con i veri xenomorfi sanguinanti dei film di Alien. Forse i fan rimarranno più colpiti quando The Predator (o un altro membro della specie del personaggio) affronta un altro nuovo avversario umano nel prossimo film di Hulu Prey, che vede un cacciatore di alieni atterrare nell’America precoloniale per incontrare un gruppo di Comanche guerrieri tra cui la combattente donna Naru (Amber Midthunder).

Prey dà davvero una nuova svolta alla serie Predator tornando indietro nel tempo per immaginare un membro della specie di The Predator che incontra gli umani in un ambiente relativamente primitivo. Questa sembra una premessa abbastanza semplice, ma in realtà ci sono alcune idee sbagliate agli occhi del pubblico su ciò che Prey sta effettivamente cercando di realizzare, almeno secondo l’opinione del regista del film Trachtenberg. Parlando con SFX Magazine (tramite Bloody Disgusting), Trachtenberg ha parlato di questi malintesi e ha chiarito come il film si collega effettivamente al resto della serie Predator: “Voglio dirlo in modo specifico, perché penso che ci sia stata una certa confusione su come le persone hanno capito: nella mia mente, questo non è un film prequel, non è ‘Raccontiamo l’origine del Predator’. Questo è davvero qualcosa è ambientato prima del film originale di Predator. E la creatura Predator in questo è la prima volta che viaggia sulla Terra“.

Alla luce di tutti questi colpi di scena a volte bizzarri nel franchise di Predator, la premessa di Prey potrebbe sembrare un rinfrescante ritorno alle origini. La cosa importante agli occhi di Trachtenberg, però, è che Prey non sia considerata una storia delle origini nel senso classico, ma semplicemente il primo incontro tra un particolare membro della specie di The Predator e gli esseri della Terra