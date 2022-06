Winnie the Pooh in chiave horror

Il regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey ha rivelato alcune nuove inquietanti informazioni sul destino di Eeyore (Ih-Oh nella versione italiana). Il film horror è ispirato al libro per bambini di AA Milne Winnie-The-Pooh, anche se non ha nulla del suo fascino originale. Invece, vede una folle tortura di Pooh e Piglet e attacca vittime innocenti. In un’intervista con Metro, il creatore di Blood and Honey Rhys Waterfield ha rivelato che un altro personaggio iconico, Eeyore, incontra una triste fine. Il film non ha ancora una data precisa di uscita ma siamo certi che non si tratta di fake news, per quanto assurda possa sembrare la notizia.

All’inizio del film, Christopher Robin da bambino si prende cura degli ibridi animale-umano Pooh, Piglet (Pimpi in italiano) ed Eeyore (Ih-Oh). Eppure, crescendo, li trascura e li abbandona lasciandoli crescere in “modo selvatico”. Waterfield ha spiegato: “Li ha cambiati in modo davvero enorme man mano che sono cresciuti, e diventano questo tipo di esseri selvaggi e sfrenati che sono davvero sadici e contorti, ha alterato la loro percezione così tanto che sono semplicemente assolutamente squilibrati. Vogliono solo andare in giro e causare un sacco di sofferenza“. Pooh e Piglet oltre ad avere ad infliggere sofferenza aglia altri in maniera molto sadica, hanno anche un lato masochista infliggendosi sofferenza da soli.

“Con il passare degli anni hanno lottato per sopravvivere”, ha continuato Waterfield. “A causa della scarsità di cibo e della sopravvivenza ridotta al limite, il trio andrà in contro ad una decisione difficile“. L’adattamento è ispirato ai personaggi originali e alle versioni Disney, ma con i loro colpi di scena unici e grotteschi. Waterfield ha continuato: “Non sono serial killer in una maschera, sarebbe stato davvero noioso. Sono davvero umani animali ibridi… anche quando erano giovani e Christopher li nutriva. Era solo un bambino, quindi non ne conosceva nessuno. diversi, ma sono sempre stati questi abomini”.

Quando i diritti divennero disponibili per il primo libro di Winnie-The-Pooh del 1926, Waterfield pensò immediatamente di trasformarlo in un film horror che si allontanasse dai mostri “aridi e mainstream” di lupi mannari, zombi, vampiri e fantasmi. La foto sul sito, che includono quella che sembra essere una versione minacciosa di Pooh e Pimpi, è abbastanza sufficiente per incuriosirvi? I fan dell’horror sono in fermento per un film apparentemente in uscita che cerca di prendere la storia dei bambini e la rende molto più spaventosa. Ci sono scarsi dettagli sul film, con uno slogan di “Una rivisitazione dell’orrore della famosa leggenda di Winnie the Pooh“