The Conjuring 2: un video rivela design originale di Valak

Il regista James Wan rivela un video del demone originale in The Conjuring 2 prima che The Nun lo sostituisse. The Conjuring 2 è stato rilasciato nel 2016 e ha seguito The Enfield Case, in cui una ragazza è posseduta da un’entità demoniaca nel 1977, spingendo gli investigatori paranormali Ed e Lorraine Warren a farsi coinvolgere. Il film è interpretato da Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney, Franka Potente e Bonnie Aarons mentre The Nun, un’entità demoniaca nota anche come Valak, è la radice della possessione a Enfield. La suora avrebbe ottenuto il suo film prequel spinoff, uscito nel 2018, con Aarons come protagonista. Il film diretto da Corin Hardy è stato un enorme successo, incassando 365 milioni di dollari in tutto il mondo, rendendolo il franchise di maggior successo di The Conjuring fino ad oggi. The Nun 2 è attualmente in produzione e l’uscita è prevista per il 2023, con Aarons che riprenderà il ruolo iconico per la terza volta. Tuttavia, Aarons non ha sempre fatto parte dei piani di The Conjuring 2, poiché un’altra creatura demoniaca è stata creata e filmata prima che Wan cambiasse idea.

Anni fa, Wan ha rivelato immagini e dettagli sulla sua visione originale per il demone principale, Valak, in The Conjuring 2, che era un design molto diverso da The Nun, che è stato aggiunto in seguito, sostituendo completamente il design originale. In un nuovo video pubblicato sul suo Instagram, James Wan mostra uno sguardo dietro le quinte di Valak sul set, interpretato dal compositore del film, Joseph Bishara. L’abito completamente sviluppato e la testa animatronic vengono rivelati per la prima volta, dando uno sguardo migliore a ciò che sarebbe potuto essere se The Nun non avesse preso il posto del demone oscuro. Wan commenta che era “Il miglior demone che non ho mai usato“. Dai un’occhiata al post di Wan qui sotto:

https://www.instagram.com/p/CiN2scwuru8/

Wan spiega nel post che durante la post-produzione, ha ritenuto che il design di Valak non si adattasse al mondo dell’universo di The Conjuring e ha concepito The Nun come un sostituto che si adattava meglio al franchise soprannaturale. Il regista dice che ha solo una ripresa completamente renderizzata di Valak con le sue ali CGI e che è stata “grandiosa ed epica” anche se “fuori luogo” per il film. Aarons è stata scelta durante la post-produzione e tutte le sue scene sono state girate durante le riprese aggiuntive di The Conjuring 2 per sostituire il Valak originale, mostrando quanto le cose possono cambiare anche dopo che le riprese di un film sono terminate.

È interessante pensare a come potrebbe essere stato The Conjuring 2 con il design originale di Valak, poiché è senza dubbio un demone dall’aspetto interessante. Tuttavia, la popolarità e lo status iconico di The Nun fanno sembrare che Wan abbia fatto la scelta giusta e creato qualcosa di molto migliore (e duraturo) con la variazione alternativa del personaggio. Valak sembra abbastanza spaventoso ma si sente più come una creatura mitologica piuttosto che soprannaturale, rendendo corretto l’istinto di Wan che non si adattava al mondo di The Conjuring 2.