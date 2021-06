Spiral: il nuovo film ispirato a Saw

Sarà pronto Spiral a ricevere l'eredita di Jigsaw? L'assassino enigmatico noto per le sue minuziose trappole.

Il 16 giugno è uscito al cinema “Spiral – L’eredità di Saw” ebbene sì, il serial killer più brutale degli ultimi 10 anni ha un imitatore pronto a seminare il panico nel pieno stile Jigsaw. Segnatevi dunque la data se siete fan di questo genere e godetevi il trailer seguente. Il film ha subito molti rimandi prima di arrivare a questa data definitiva, infatti a causa del covid dall’uscita prevista per il 14 maggio 2020 è stato spostato in un paio di date di maggio 2021 fino appunto ad oggi, insomma il coronavirus ci ha messo davvero l’impegno per rovinare i piani di parecchi film. In ogni caso ora possiamo finalmente goderci il trailer, ma soprattutto il film in uscita.

La trama: il detective Banks, detestato da tutto il suo dipartimento per aver denunciato un collega anni prima, deve investigare su un caso di un killer che uccide poliziotti con metodi simili a quelli impiegati da Jigsaw inviandogli pacchetti con strani indizi per provocarlo. Per quanto riguarda il cast abbiamo un protagonista d’eccezione, che forse non siamo abituati a vedere in un film più serio a causa della sua presenza comica, il mitico Chris Rock sarà dunque il protagonista Ezekiel “Zeke” Banks questo detective sfidato dal killer. Non è l’unico riconoscibile, anzi nel film troviamo pure il grande Samuel L. Jackson nella parte del padre di Zeke, ovvero Marcus Banks, un ex poliziotto vecchio stampo che conosce bene le capacità di Jigsaw. Altri interpretri poi: Max Minghella (William Schenk / Emerson), Marisol Nichols (capitano Angie Garza), Dan Petronijevic (Marv Bozwick), Richard Zeppieri (Fitch), Patrick McManus (Peter Dunleavy), Ali Johnson (Jeannie Lewis), Edie Inksetter (detective Kraus), Zoie Palmer (Kara Boswick), Nazneen Contractor (Chada) e Genelle Williams (Lisa Banks). Il film viene descritto come:

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

La saga di Saw era nota, oltre per la mente tanto geniale quanto malata dell’assassino, avere dei finali che lasciavano sempre un enigmatico dubbio su quale sarebbe stato il destino delle prossime vittime. Chisà se anche Spiral non aprirà ad una saga.