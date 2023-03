Russell Crowe è L’Esorcista del Papa

Russell Crowe è l’esorcista nella vita reale Padre Gabriele Amorth nel nuovo trailer de L’esorcista del Papa. Il film classico del 1973 L’esorcista ha reso l’horror oro dalla possessione demoniaca, diventando uno dei film di paura più influenti di tutti i tempi. Fino ad oggi, i thriller soprannaturali incentrati sui demoni che possiedono gli umani continuano ad essere un’enorme attrazione attraverso film come Insidious, The Conjuring e Sinister. Ma un nuovo film sulla possessione demoniaca in stile Esorcista afferma di dare una svolta alla vita reale al genere soprannaturale, adattando il libro di memorie del prete e capo esorcista del Vaticano, padre Gabriele Amorth.

Nel primo trailer de L’esorcista del Papa (tramite Sony), la star del Gladiatore Crowe interpreta Amorth, un prete cattolico che ha affermato di aver eseguito migliaia di esorcismi nella sua vita, pubblicando in seguito più libri sull’argomento e persino ottenendo un documentario diretto da Exorcist il regista William Friedkin. Questo film prende spunto da The Conjuring, basato su esperienze di vita reale degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, L’esorcista del Papa sottolinea come si basi sui “file reali” di Padre Amorth. L’indagine paranormale è davvero ai limiti nel trailer, come il combattimento con i demoni in pieno stile Esorcista che è un segno distintivo del genere della possessione demoniaca. Chiaramente, sebbene L’esorcista del Papa attinga a soggetti della vita reale, l’intento è di forzare la componente sovrannaturale per creare una sensazione di orrore forte, trascurando parte delle esperienze reali.

Crowe che mantiene il ruolo di padre Amorth conferisce sicuramente a L’esorcista del Papa quel giusto tocco di epicità. Insieme alla star del Gladiatore nel cast ci sono Daniel Zovatto (Lady Bird), Alex Essoe (The Midnight Club), Franco Nero (Django Unchained) e Ralph Ineson (The Northman) come voce del demone. Diretto da Julius Avery (Overlord) da una sceneggiatura di Michael Petroni ed Evan Spiliotopoulos, L’esorcista del Papa uscirà il 7 aprile 2023. Insomma alla fine le parole famose “al mio segnale scatenate l’Inferno” si sono davvero avverate. Scusate ma la citazione è stata voluta e dovuta vista l’epicità che ci attende in questo film dove se non sbagliamo, abbiamo visto anche una Madonna abbastanza incazzata e questo conferisce al film l’hype giusto per superare le vostre paure più recondite e visionarlo quando sarà il momento. Occhio però tenete lontano mamme e nonne da questo film, potrebbero non uscirne benissimo, poi magari si lasciano prendere dal tifo sfrenato davanti allo schermo nella lotta contro il diavolo.