Ritorno (al cinema) a Silent Hill

Sono consapevole che Silent Hill è un franchise di videogiochi molto grande e un’opera d’arte nel nobile senso della parola. Le persone che hanno ideato Silent Hill ci hanno messo molto del loro coraggio. Se li conosco bene, sono persone di grande integrità. Per me era importante progettare un Silent Hill per il pubblico di oggi. È chiaro che i film dell’orrore di oggi non assomigliano ai film dell’orrore del 2006, e tanto meglio. Non che i film horror del 2007 non fossero buoni, ma ogni genere passa attraverso un’evoluzione.

Svelato durante la, l’evento diavvenuto giusto un paio di giorni fa visibile a questo link , il film sarà diretto da Christophe Gans che è stato già regista del primo film dedicato a Silent Hill e che ha riscosso maggior consenso dai fan., anche lui ha già svolto il ruolo di produttore del film originale, sarà presente anche in questo capitolo della serie. Gans ha diretto il primo film di Silent Hill nel 2006. Un secondo film, Silent Hill: Revelation è stato distribuito nel 2012 e diretto da MJ Bassett, ma in questo caso la critica è stata pesante e forse per questo motivo sono passati tanti anni. Già all’inizio di quest’anno Gans aveva parlato della sceneggiatura di questo film, che dovrebbe uscire nel 2023. La sua dichiarazione lascia trasparire tutta la volontà di fare bene (Capcom prenda nota visto i disastri che ha combinato con la saga rivale Resident Evil), questo è per ora il titolo svelato per quanto riguarda il prossimo film, non è stato l’unico annuncio riguardo questa saga horror amatissima dal pubblico. La trasmissione di Konami dedicata a Silent Hill è stata utilizzata anche per annunciare molti altri progetti. Dopo mesi di speculazioni, Konami ha ufficialmente confermato che unè in lavorazione presso Bloober Team.Konami ha anche rivelato, che è in fase di sviluppo presso lo studio scozzese NoCode e sarà pubblicato da Annapurna Interactive. E ha annunciato, “una storia completamente nuova ambientata nel Giappone degli anni ’60 con un mondo bellissimo ma terrificante”., una ““, verrà lanciata nel 2023. Proprio come uno dei titoli appena menzionati piazziamo una F per porgere i migliori rispetti a Konami che finalmente si è fatta sentire per questo titolo.