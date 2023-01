Interstellar ha ormai compiuto poco più di un’ora

La data è il 30 dicembre 2022 ed è passata poco più di un’ora dall’uscita dello sconcertante film di fantascienza di Matthew McConaughey, Interstellar. Se siete confusi al riguardo, sappiate che lo siamo pure noi. Fatta consapevolezza del fatto che il film non è uscito oggi ma il 7 novembre 2014 ovvero 8 anni fa. La questione non riguarda ovviamente la data di uscita del film nel nostro tempo, ma si parla del tempo interstellare. Se il capolavoro di Christopher Nolan ci ha insegnato qualcosa, è che il tempo non è altro che un costrutto. Quindi, mentre potremmo trovarci sul pianeta Terra, dove sono trascorse più di 70.810 ore dal rilascio di Interstellar, altrove nell’universo potrebbe essere ovunque da pochi minuti a centinaia di anni. Ad esempio, su Miller’s Planet, il famigerato pianeta acquatico in orbita attorno al buco nero Gargantua dove l’Endurance si schianta per la prima volta, un’ora equivale a sette anni terrestri. Se calcoliamo l’uscita del film in base a quel lasso di tempo, sono passati circa 68 minuti da quando ci è stato presentato il personaggio di McConaughey, Cooper.

Fortunatamente, la maggior parte di noi probabilmente non sperimenterà mai lo slittamento temporale con cui Cooper, Romilly e il resto della troupe hanno dovuto fare i conti, ma la differenza tra il passare del tempo nel film e nella vita reale ha suscitato scalpore sui social media mentre le persone cercavano di capire qualcosa sulle linee temporali. All’inizio di questo mese, un fan ha scritto: “Mi sono appena reso conto che è passata solo 1 ora e 9 minuti sul pianeta di Miller da quando #Interstellar è stato rilasciato sulla Terra nel novembre 2014“. In occasione dell’anniversario del film il mese scorso, un altro ha commentato: “Sono passati 8 anni dall’uscita di Interstellar, è come un’ora e 8 minuti su quel pianeta con le grandi onde“.

Alcuni fan potrebbero voler fare affidamento sull’ora del pianeta di Miller come scusa per il motivo per cui non riescono ancora a capire la trama del film, il che probabilmente avrebbe altrettanto senso se lo guardassi al contrario a causa dei suoi tempi mutevoli. Gli spettatori hanno ammesso di essere confusi anche otto anni dopo l’uscita del film, ed uno ha scritto questa: “guardando Interstellar per la quarta volta, spero di capire cosa sta succedendo“. Se affermi che il film è stato rilasciato solo circa un’ora fa, allora è molto più accettabile che tu sia ancora confuso al riguardo. Almeno, questo è quello che possiamo dire a noi stessi.