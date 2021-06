Il signore degli Anelli torna al cinema in versione remaster

una versione restaurata della trilogia del signore degli anelli farà ritorno al cinema per un estate Tolkeniana

Ebbene la grandissima saga fantasy più amata nella storia del cinema è pronta tornare nelle sale cinematografiche in veste restaurata. La trilogia di J. R. R. Tolkiern dunque porterà una nuova gioia ai tanto affezionati fan. Ogni film avrà le sue date che vi indichiamo sotto.

Le date previste per ogni capitolo della trilogia sono le seguenti:

Dal 22 al 26 luglio: Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’Anello

Dal 27 al 30 luglio: Il Signore degli Anelli: Le due Torri

Dal 31 luglio al 4 agosto: Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re

Purtroppo però non si hanno notizie su quali cinema aderiranno all’iniziativa. Sicuramente vi suggeriamo di tenervi aggiornati con le sale della vostra zona per capire se ci sarà modo di prenotare il biglietto in merito. Come sicuro è anche il fatto che probabilmente non saranno in molte ad aderire, trattandosi comunque di un film uscito tempo fa e reperibile su molte piattaforme di streaming. Speriamo per voi dunque che sarete tra i fortunati fan che prenderanno parte a questa iniziativa. È stato lo stesso regista originale Peter Jackson ad aver supervisionato questo progetto per la remastered in 4k ed è già stato portato ad inizio anno negli Stati Uniti; possiamo dunque rasserenarci sul fatto che ci sia la mano del regista originale dietro, senza doverti aspettare qualche sorpresa indesiderata, confidando sulla bravura innegabile ed il ruolo che lo stesso Jackson ha contribuito al successo de Il Signore degli Anelli. Warner Bros. però non ha rilasciato un comunicato ufficiale oltre le date europee scelte, per rassicurare i fan sulle sale scelte per le proiezioni.

Seppur si promette un vero e proprio restyle in IMAX 4k la qualità della pellicola resta comunque a discrezione della sala scelta. Prendetela dunque principalmente come un’esperienza nostalgica che ci riporta alla memoria la stessa vissuta 20 anni fà con l’uscita del film originale. Sono passati ben 20 anni, su questo non ci sono proprio dubbi accidenti! L’occasione è giusta per avvicinare i più piccoli che non hanno potuto o conoscono questo capolavoro, quindi se la vostra vita negli ultimi 20 anni e cambiata ed avete magari qualche figlio e/o nipote che ancora non conosce questa saga, sappiate che questa sarà la miglior occasione per avvicinarli ad un capolavoro della cinematografia ed in particolare dello stile fantasy che ha fatto scuola fino ai giorni nostri. Noi la pulce ve l’abbiamo messa, ora potete recarvi al cinema come Aragorn si lanciò in battaglia.