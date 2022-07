Dungeons & Dragons: ecco il trailer

Il primo trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri ha debuttato al Comic-Con 2022. Il nuovo adattamento del gioco fantasy D&D RPG è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Hugh Grant e Justice Smith. I registi di Game Night John Francis Daley e Jonathan Goldstein si stanno occupando della scrittura e della regia del film. Inizialmente, il film era stato sviluppato presso la Warner Bros. con Joe Manganiello, fan di D&D e attore di Deathstroke, ma in seguito è passato di mano alla Paramount Pictures.

Basato sul gioco creato da Dave Arneson e Gary Gygax, Dungeons & Dragons è un popolare gioco di ruolo da tavolo dal 1974, generando un vasto franchise di prodotti correlati, da serie animate a fumetti, romanzi, giocattoli, giochi spin-off e altro ancora. Un film d’azione dal vivo di Dungeons and Dragons è stato distribuito nel 2000, con Jeremy Irons, Justin Whalin, Marlon Wayans e Thora Birch. L’ultimo adattamento ha terminato le riprese nell’estate del 2021 e inizialmente doveva essere rilasciato nel luglio 2021, ma è stato ritardato più volte a causa della programmazione e della pandemia.

Ora, il primo trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (titolo originale) è stato rilasciato (tramite Paramount), mostrando lo stile e il tono del nuovo adattamento, che sembra essere una versione divertente e comica del Signore degli Anelli. Numerose creature, personaggi e ambientazioni fantasy sono mostrati in tutto il trailer, mettendo in evidenza il vasto universo di D&D che i fan di lunga data riconosceranno sicuramente. Oltre al trailer, ha debuttato anche il primo poster di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, con il famoso logo davanti e al centro con la silhouette del cast.

Mentre molte persone stanno cercando di dimenticare la versione del 2000 di Dungeons & Dragons, che non è riuscita a muovere l’ago della proprietà nel live-action, questo nuovo adattamento mostra una vera promessa con il suo stile. Il cast è eccellente e il tono/stile si adatta bene al marchio, anche se un po’ più pesante nella commedia di quanto inizialmente previsto. Gli effetti, l’azione e gli elementi fantasy sono tutti a posto e Daley e Goldstein sembrano aver prestato attenzione a ciò che rende speciale il marchio, offrendo gli elementi che i fan più accaniti vogliono vedere mentre invitano un nuovo pubblico per una straordinaria avventura fantasy. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves uscirà nelle sale il 3 marzo 2023.