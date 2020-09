Dune è il trailer del giorno. E che cast!

Probabilmente uno dei film più attesi del secolo sta per deliziarci tutti, godetevi il trailer.

Che cosa si fa quando uno dei film che probabilmente attendi da una vita si palesa con un trailer? Beh ovviamente si guarda questo trailer! Quindi stringetevi forte o adoratori di Dune perché il giorno è qui e si avvicina sempre di più.

Era dal 1984 che non si vedeva un adattamento cinematografico di questo titolo, made by David Linch. Warner Bros ha dunque sganciato la bomba riconoscendone l’importanza e l’impatto che ha nel mondo della fantascienza moderna, tanto che ha già annunciato pure un sequel.. massì abbondiamo!

La trama

Protagonista il giovane Paul Atreides (Thimothée Chalamet), che deve compire una missione non facile che difatti si trasforma, a tutti gli effetti, in un’avventura tanto epica quanto difficoltosa. Dune è ambientato in un futuro controllato da un impero interstellare (sì lo sappiamo che somiglia tantissimo ad una saga molto nota del mondo fantascientifico) dove il principale credo è una sorta di feudalismo in cui ogni feudo è governato da un nobile. Atreides verrà mandato alla scoperta del pianeta più pericoloso dell’universo per trovare un posto in cui far vivere la comunità del suo feudo. Si ritroverà però, suo malgrado, al centro di uno scontro tra due forze maligne che combattono per assicurarsi la risorsa più preziosa del pianeta, una materia prima capace di sbloccare il potenziale più grande che l’umanità possa esprimere e solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere. Spettacolare anche la visione di quello che può essere definito il simbolo principale di Dune, ossia il vermone delle sabbie, gigantesco mostro reso proprio benissimo almeno dal trailer.

Alla regia Denis Villeneuve. La scenografia è affidata a due volti candidati agli oscar Patrice Vermette e Joe Walker ed agli effetti speciali due vincitori dello stesso Paul Lambert e Gerd Nefzer. Il cast è davvero encomiabile e vanta la partecipazione di attori del calibro di: Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Ovviamente non dimentichiamoci del protagonista Timothée Chalamet. Di seguito potete visionare un evento twitter dove il cast esprimeva l’entusiasmo dopo il trailer, in particolare Zendaya davvero molto molto entusiasta al riguardo. Clicca qui. Uscita prevista in america per il 18 Dicembre 2020.