The Witcher: arriva un film in stile anime

the witcher nightmare of the wolf è questo il titolo completo del prossimo film anime dedicato alla saga degli stregoni in uscita ad agosto.

The Witcher: Nightmare of the Wolf è questo il titolo dell’annunciato film anime che Netflix sta producendo sulla saga dello stregone che ricordiamo ha anche una seconda stagione in arrivo per la serie tv in live-action, rea di un enorme successo grazie all’interpretazione di Henry Cavill ed una realizzazione che ha soddisfatto la maggior parte dei fan. Quindi perché non realizzare anche un anime movie? Netflix non se l’è fatto dire due volte. Presentato anche il trailer ufficiale che sancisce anche la data di uscita fissata per il prossimo 23 agosto ovviamente in esclusiva solo sulla piattaforma streaming di Netflix.

La storia è ambientata prima di Geralt e quindi sarà un prequel che narra le vicende di Vasemir, mentore stesso di Geralt. A differenza di quest’ultimo molto più taciturno e riservato, Vasemir viene descritto come un Witcher giovane e spavaldo che uccide mostri per non essere povero. Il suo viaggio comincia quando andrà in un paese che ha richiesto l’aiuto per liberarsi di un nuovo mostro e questo lo porterà ad affrontare anche i suoi demoni personali del suo passato. Anche nell’epoca di Vasemir i cacciatori e/o stregoni erano temuti ed odiati ma questo non sembra sopperire la spavalderia di Vasemir che resta comunque intenzionato ad arricchirsi uccidendo mostri.

La direzione dell’anime è seguita dallo Studio Mir’s Kwang Il Han ed ha come co-producer la stessa showrunner della serie tv Lauren Schmidt Hissrich affiancata da Beau DeMayo. Netflix comunque ha ancora altri progetti per questa saga ed infatti sarebbe nelle intenzioni la produzione di un’altra serie ambientata 1200 anni prima degli eventi di Geralt. Non ci stupisce affatto che la grande N abbia deciso di dedicare molte attenzioni a questo show considerando che è stato il maggior successo ottenuto nell’intera storia della piattaforma.

Ricordiamo anche che CDprojekt, la software house che per prima ha dato voce ai libri da cui è tratta tutta la storia dei Witcher, continuerà la saga dei videogiochi con The Witcher 4 già confermato. Insomma i fan di questa saga fantasy hanno davvero tanto materiale in futuro che di gioie in merito sicuro non mancheranno, soprattutto se siete veri appassionati. Tra serie tv, anime e videogiochi la roba da seguire è tanta, senza dimenticare ovviamente i libri che ricordiamo fanno da base a tutto questo. Nightmare of the Wolf sarà dunque un’ottima pillola che farà da spola nell’attesa dell’attesissima seconda stagione della serie tv prevista per il 17 dicembre prossimo.