Shrek su un floppy disk? Qualcuno l’ha fatto

Un folle (o genio?) utente di reddi ha trasferito il film di Shrek su un floppy disk e funziona. Cliccare per credere.

Ci sono domande sull’universo a cui nessuno è ancora riuscito a trovare risposta certa: chi è Dio? Quanto è grande la galassia? Cosa c’è sugli altri Pianeti? Posso guardarmi il film di Shrek su un floppy disk? Fermi tutti! Questo sì, questo posso farlo. Ed è andata sicuramente così quando l’utente di reddit GreedyPaint ha deciso di portare a termine questo ‘folle’ progetto.

Lo sappiamo che questa notizia non è sicuramente fresca di uscita, come tra l’altro riporta anche la fonte da cui l’abbiamo appresa, ma era davvero troppo assurda la questione che per noi è stato impossibile non riportarvela. Siamo sicuri che comunque diffondere news che sicuramente strapperanno un sorriso ai lettori valga sempre, perché non arriva mai a tutti e quanto più ci si prova più si espande questo sorriso. Volete dirci che questo davvero non vi fa sorridere? Provate un po’ a guardarvi il video e fateci sapere.

Com’è possibile che sia riuscito a fare ciò? La risposta potete trovarla nella stessa descrizione che l’utente ha dato al post su reddit:

Ho creato un videoregistratore a floppy disk che riproduce film per tutta la durata (come spazzatura) con l’aiuto di un raspberry Pi e un codec x265 personalizzato. L’ho chiamato LimaTek Diskmaster.

Che qualcuno brevetti questa follia e cominci una sorta di collezione di nicchia dedicata a questo progetto. Siamo sicuri che in giro per il mondo ci saranno una marea di collezionisti del vintage, del retro o semplicemente di cose strane che avranno piacere a crearsi una collezione di floppy con tutti i film del caso. Questo ovviamente se vi piacciono film che girano a 4 frame per secondo, come se fossero una sorta di slide in sequenza, con colori completamente sballati ed una risoluzione talmente bassa che i miopi tremano al solo pensiero. E tutto questo ancora perché (no) la decompressione è stata talmente violenta quanto necessaria che per fare in modo che questo avvenisse bisogna scendere a compromessi.

Purtroppo però visionando il canale youtube del creatore abbiamo constatato che questo è stato l’unico esperimento fatto anche se le premesse per creare qualcosa di simpatico e divertente c’erano tutte. Voi sareste disposti a guardare film in versione floppy pur di vivere un’esperienza totalmente fuori dal comune? Comunque 10 e lode per l’impegno e l’ingegnosità di questa persona per aver creato un dispositivo capace di fare questo, non che l’umanità ne avesse bisogno ma che comunque vuole avere.

