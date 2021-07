Scooby-Doo e Leone il cane Fifone: arriva il crossover

I due cani più fifoni dell'universo animato, Scooby e Leone, sono pronti a risolvere un mistero a Nowhere, Texas.

Se esistono due universi dei cartoni animati che dovevano unirsi, sono proprio quelli di Scooby-Doo e di Leone il Cane fifone. Le atmosfere si interesecano perfettamente in questo trailer che per ora presenta solo una versione DVD e digitale dello speciale crossover ovviamente in chiave di film animato. Ricordiamo quanto in passato a causa di un meme ci fu la folle intenzione di introdurre Shaggy in Mortal Kombat come personaggio giocabile. Diciamo che in questo caso sicuramente il crossover è più appropriato e soprattutto voluto dal pubblico. Infatti il video ci mostra quello che poi sarà il prodotto finale e le premesse sembrano davvero eccellenti, a partire dai disegni realizzati, a parer nostro, egregiamente. Il titolo originale completo del film sarà “Straight Outta Nowhere: Scooby Doo Meets Courage the Cowardly Dog” che in italiano dovrebbe essere tradotto “Direttamente da Nowhere: Scooby Doo incontra Leone il cane Fifone”.

Una feature animata talmente in visbilio da graffiare le porte! La commedia si scatena quando Scooby-Doo, il tuo cane preferito per la risoluzione di misteri, si unisce per la prima volta a Leone il cane Fifone. I colleghi canini annusano uno strano oggetto nel bel mezzo di Nowhere, Kansas, la città natale di Leone e dei suoi proprietari, Eustace e Muriel Bagge. Presto, la misteriosa scoperta li mette sulle tracce di un mostro gigante di cicala e dei suoi stravaganti guerrieri alati. Fred, Velma, Daphne e Shaggy sanno che questo lavoro è troppo grande per uno scacciamosche. Avranno bisogno dell’aiuto della coppia di cani per mettere insieme il puzzle. Riusciranno Scooby e Leone a superare i loro nervosismi e a sconfiggere l’esercito di insetti prima che il mondo intero se ne vada? Cerca di non spaventarti.

La produzione di Warner Bros. Entertainment ha dichiarato “crediamo nel potere della storia. Dai classici ai capolavori contemporanei” infatti in questo caso abbiamo un grande classico come Scooby che andrà a collaborare con un più contemporaneo Leone. L’uscita del dvd e digitale è prevista per settembre 2021, quindi pochi mesi prima di poter visionare incuriositi questo lavoro che sicuramente sarà all’altezza delle aspettative, livellate a quello che ci si può aspettare da entrambi gli ‘universi’. Ci raccomandiamo dunque di non spaventarvi troppo nella visione di questo giustissimo crossover. Personalmente siamo più attaccati a Scooby-Doo forse complice l’età ormai superata la soglia dei 30 e non siamo mai stati grandi fan di Leone, anche se in questo caso la curiosità di vedere ci sta tutta.