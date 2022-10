Nuovo film Scooby Doo ed i problemi sull’orientamento di Velma

Google ha escogitato un modo intelligente per celebrare la rivelazione di Velma che ha una cotta per un’altra ragazza in Dolcetto o scherzetto Scooby-Doo! Il franchise di Scooby-Doo segue le gesta di quattro adolescenti che risolvono misteri e del loro cane parlante Scooby-Doo, tra cui l’intrepido Fred, il codardo Shaggy, l’elegante Daphne e il geek Velma. Velma è nota per il suo caratteristico completo arancione, perde spesso gli occhiali ed è il membro più intelligente del gruppo. È stata originariamente doppiata da Nicole Jaffe, anche se il personaggio è stato interpretato da molti attori nel corso degli anni, tra cui Linda Cardellini nei film live-action di Scooby-Doo, Gina Rodriguez in Scoob! e Mindy Kaling nel prossimo, grintoso, animato riavvia Velma.

Il 34° film diretto al video di Scooby-Doo, Dolcetto o scherzetto Scooby Doo! È stato presentato in anteprima su VOD il 4 ottobre, prima della prima di Cartoon Network il 14 ottobre e dell’uscita in DVD il 18 ottobre. In questa voce, Velma è stata doppiata da Kate Micucci, che interpreta anche il personaggio delle serie Scooby-Doo e Indovina chi? Dal film è emersa una clip che mostra la banda che incontra il boss del crimine e stilista Coco Diablo, e Velma mostra il suo apprezzamento per la bellezza, il cervello e l’amore per i gatti del personaggio appannando gli occhiali e dicendo “sfigati”. I fan hanno espresso il loro apprezzamento per questa scena rivelando che Velma fa parte della comunità LGBTQ+, poiché il canone dei fan ha spesso desiderato che il personaggio fosse lesbica.

C’è anche il fatto che, mentre Dolcetto o scherzetto Scooby-Doo! è la prima proprietà a renderlo ufficiale, Velma è da tempo destinata a far parte della comunità LGBTQ+. Sebbene nel corso degli anni sia stata descritta per avere relazioni con uomini, incluso Sam Winchester di Supernatural, nel 2020, il produttore di lunga data di Scooby-Doo ha rivelato che Scooby-Doo! La Velma di Mystery Incorporated è stata raffigurata come una lesbica, in modi abbastanza sottili da essere consentiti all’epoca. Con questo precedente stabilito oltre un decennio fa, sembra che il ramo principale del franchise continuerà probabilmente a sviluppare questa rappresentazione di Velma nel tempo. Però sorge un po’ di confusione perché nella prossima serie tv di HBO Max, sembrerebbe che Velma sarà invaghita del biondo amico Fred, dunque più che lesbica a questo punto sarebbe giusto considerare la protagonista dello spin-off direttamente bisessuale? L’importante è che comunque saranno prodotti validi.