Hercules live-action diretto da Guy Ritchie

Guy Ritchie è molto lontano dai suoi giorni in cui girava film di gangster inglesi come Snatch. In questi giorni sta dirigendo film come Aladdin dal vivo della Disney, che è riuscito a incassare più di un miliardo di dollari quando è uscito nel 2019. Questo a Disney sembra andar benissimo, infatti è stato confermato come regista per Hercules. Deadline riporta che Ritchie prenderà le redini del prossimo adattamento live-action della Disney, che sarà prodotto dalla società gestita dai registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo. Lo studio sta attualmente assumendo scrittori per il progetto.

Pubblicato originariamente nel 1997, Hercules è stato una delle voci degli ultimi giorni nel cosiddetto Rinascimento Disney, con Tate Donovan nel ruolo dell’eroe titolare mentre si unisce alla Prometheus Academy. Danny DeVito ha anche interpretato Phil, un burbero satiro che addestra aspiranti eroi, e James Woods come Ade, il cattivo del pezzo. Ovviamente nella versione italiana ricordiamo affettuosamente soprattutto Giancarlo Magalli per la voce di Phil, Raoul Bova per Herc e Massimo Venturiello per Ade. Come diremo più avanti, l’unica notizia certa è la regia, manca tutto il resto e non sappiamo dunque se queste voci verranno rincofermate anche se siamo sicuri che tutti vorremmo risentire Magalli come voce di Filottete e Danny DeVito ad interpetrarlo nel live-action.

È l’ultimo di una serie di adattamenti Disney live-action tra cui La bella e la bestia e Mulan. Anche un adattamento della Sirenetta uscirà nel 2023. Quanto a Ritchie, non ha lasciato del tutto i film d’azione. Secondo Deadline, ha recentemente girato un film d’azione senza titolo con Jake Gyllenhaal che è stato venduto a MGM e Amazon. Con Hercules che ha ancora bisogno di una sceneggiatura, probabilmente non vedremo un rilascio fino al 2024 al più presto.

Bisognerà quindi aspettare ancora un po’ per vederlo ma probabilmente già questo ci fa ben sperare anche se il disastro potrebbe essere dietro l’angolo visto che potrebbero stravolgere troppo le cose e questo non piacerebbe ai fan di lunga data, seppur il mondo sia cambiato da allora, ci piacerebbe che un capolavoro Disney come Hercules mantenga quanto più possibile fedeltà alla controparte animata, anche se per i canoni del politically correct sicuramente ci sarà qualcosa da rivedere e limare. Resta comunque la curiosità di vedere in forma “umana” tutti i personaggi di questo iconico film che ha ottenuto molti consensi all’epoca e continua ad essere amato tutt’oggi dai fan Disney