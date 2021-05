Annunciato nuovo film per Dragon Ball Super

Un personaggio segreto preannunciato per il nuovo film della saga di Dragon Ball. Seguiamo le parole di Toriyama.

Un nuovo film dopo Dragon Ball Super Broly è attualmente in lavorazione! Esattamente come per il precedente film, sono fortemente alla guida della storia e della produzione dei dialoghi per un’altra straordinaria pellicola. Non posso in alcun modo svelare molto sulla trama per ora, ma preparatevi per alcuni combattimenti estremi e piacevoli, che avranno come protagonista un personaggio inaspettato. Ci avventureremo in alcuni territori inesplorati per quanto riguarda l’estetica per offrire al pubblico una emozionante esperienza, quindi spero che tutti andrete a guardare il nuovo film.

Sono le parole Akira Toriyama a confermare tale evento. Si preannuncia quindi un nuovo film dedicato alla saga di Dragon Ball Super. Chi sarà il personaggio misterioso a cui si fa riferimento?

Ovviamente Toriyama come annunciato non si è sbottonato troppo sull’argomento, quindi la trama resta ancora avvolta dal mistero, così come anche l’inizio della produzione e la data di uscita del film. Si può però intuire (forse) che la storia possa proseguire direttamente dopo il film con Broly, sarebbe alquanto ragionevole. Dunque facciamo giusto un ripasso degli eventi precedenti. La trama di DB Super Broly è la seguente: Nonostante la Terra sia in pace, Goku continua ad allenarsi, sapendo che nell’universo forze non sempre benevole sono pronte a colpire. Un guerriero di nome Broly, infatti, giunge dallo spazio per uno scontro epico.

Un’ottima notizia per i fan di lunga data che continueranno a godersi le avventure di Goku e company. C’è da dire però che il film con Broly è risultato più un remake che una novità vera e propria, essendo una storia sicuramente conosciuta a molti. Sarà forse che vorranno rifare tutti i film già usciti della saga per avvicinare le generazioni più odierne? Sarebbe alquanto sprecato e poi questo fantomatico personaggio misterioso dovrebbe scongiurare tale cosa. Se proprio dovesse uscire qualche altro film già abbastanza noto a livello di trama e personaggi, sarebbe stato specificato. Se invece hanno messo su questa cosa solo per incuriosire ed aumentare l’hype a tutti allora non ci resta che sperare sia un bel film a prescindere da tutto.

Adesso se avete letto questo articolo fino a questo punto siamo curiosi, fateci sapere cosa ne pensate del vecchio film, della serie super e di quello che vi aspettate per il futuro. Siete ancora tra quelli che si godono questa saga? Riempiteci la sezione dei commenti in basso per rispondere a queste domande e dare la vostra opinione.