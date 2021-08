Jim Carrey conferma su instagram: pronto per Ace Ventura 3

Ace Ventura è sicuramente uno dei personaggi meglio rusciti per Jim Carrey. Sarà forse anche per questo che l'attore è pronto a tornarci?

Quando leggiamo titoli del genere, noi generazione over 30 pensiamo ad una sola ed unica citazione “Straaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafico!”. In barba agli scettici che non vedono di buon occhio i remake e co, anche se questo dovrebbe aprire le porte più ad un sequel che altro. L’unica nota che potrebbe stonare per noi italiani è la mancanza di Tonino Accolla al doppiaggio e questo potrebbe crearci un leggero disagio, ma ahimè tocca conviverci e quindi speriamo sempre di tornare a farci qualche risatina. Preoccupa anche la censura prorompente di oggi che potrebbe castrare un personaggio come Ace Ventura L’acchiappanimali.

Con questa foto e la scritta “Più che pronto per il prossimo capitolo” su instagram Jim Carrey conferma la sua volontà di fare un nuovo film da protagonista con l’acchiappanimali più famoso della storia del cinema. Dopo 26 anni come reagiremo al ritorno di Ace Ventura? Questo purtroppo lo scopriremo a tempo debito, quando saranno eventualmente confermate data e messa in produzione del film. Intanto Jim è impegnato con Sonic 2 per rivestire i panni del Dr. Robotnik, un altro personaggio fuori dai gangheri che solo un attore come lui potrebbe interpetrare.

Ace Ventura è comunque un personaggio che non lascia mezzi termini, o l’hai amato oppure no, ma comunque rivederlo dopo tanti anni potrebbe essere interessante. Solitamente ruoli del genere restano impiantati nella carriera di un attore e sono quelli che poi contribuiscono a renderli iconici. Ora sicuramente Jim Carrey avrà fatto film migliori o può non piacervi, ma è innegabile che per i tempi le avventure proposte da Ventura erano davvero azzecatissime. Peccato che ad oggi qualcuno potrebbe strizzare gli occhi al sol pensiero di alcune battute o scene che oggi potrebbero essere malviste da quel gruppo di persone che stanno cambiando l’industria del cinema con censure insensate, stravolgimenti e scandali a tutto spiano.

Nell’attesa siamo curiosi di sapere quali sono per voi le frasi o scene più iconiche che ricordate con affetto dei due film? Personalmente ci sentiamo di menzionare il concerto dei Cannibal Corpse nel primo film o la sfida con il campione della tribù indigena. Anche la scena del parto del rinoceronte difficilmente si dimentica e chissà se oggi sarebbe tollerata. Sicuramente se Jim dovesse tornare davvero a rivestire il ruolo, dovrà fare i conti con parecchie castrazioni alla sceneggiatura ed i dialoghi, ma un attore del suo calibro siamo sicuri possa adattarsi a qualsiasi cosa e renderla in qualche modo speciale.