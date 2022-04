Evil Dead Rise è già classificato come violento

Evil Dead conosciuto con il nome di "La Casa" in Italia, è pronto a ritornare con un film che promette violenza solo per adulti.

La saga di Evil Dead interpretata dal mitico Bruce Campbell è pronta a fare il suo ritorno, anche se non vedremo Ash, con un nuovo film intitolato proprio “Evil Dead Rise” che dovrebbe fare da sequel a quello uscito nel 2013. Evil Dead è una saga horror conosciuta in Italia col nome di “La Casa” ed ha all’attivo anche una serie tv che sembra aver definitivamente dato l’addio di Bruce nei panni del protagonista. Questo però non ha fermato questo fenomeno che si preannuncia violento visivamente e nel linguaggio, cose che per i fan è ovviamente positiva “Strong bloody horror violence and gore, and some language.” rated R solo per adulti.

Il regista Lee Cronin (The Hole in the Ground) scherza “Ho pensato inizialmente di fare di #EvilDeadRise un caldo PG adatto alle famiglie, poi ho deciso di fare a pezzi quell’idea“. Evil Dead Rise arriverà su HBO Max quest’anno, ma al momento non è stata annunciata alcuna data. Detto questo, con la valutazione consegnata, non passerà molto tempo ora. Rimani sintonizzato! Quando uscirà quest’anno, Evil Dead Rise sarà il primo film del franchise in poco meno di 10 anni, sulla scia di Evil Dead 2013 di Fede Alvarez e, naturalmente, della serie Starz “Ash vs. Evil Dead” che ha portato Bruce Campbell di nuovo nel mix.

Ecco la sinossi ufficiale della trama di Evil Dead Rise “Nel quinto film di Evil Dead, una Beth stanca della strada fa una visita in ritardo a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle viene interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell’edificio di Ellie, che dà origine a demoni possessori di carne e spinge Beth in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre si trova ad affrontare la versione più da incubo della maternità immaginabile.”

Per quanto riguarda il cast: Gabrielle Echols (Reminiscence), Morgan Davies (The End) e Nell Fisher (Splendid Isolation) reciteranno nel nuovo film insieme ad Alyssa Sutherland (Vikings) e Lily Sullivan. Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert sono alla produzione di Evil Dead Rise. Secondo Campbell, i tre sono stati “molto coinvolti” nel progetto in ogni fase del processo. Quindi come preannunciato in una vecchia intervista Bruce lascia il ruolo del protagonista ma non lascia la serie, a cui è indiscutibilmente legato da tantissimi anni, anche se questa volta sarà nelle veci di produttore.