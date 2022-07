Clerks 3: Kevin Smith pensa all’hockey

Una nuova immagine dietro le quinte di Clerks 3 mostra lo sceneggiatore/regista Kevin Smith che pianifica una partita di hockey sul tetto. La commedia in uscita funge da tanto atteso sequel dell’originale di Smith del 1994 e del suo seguito del 2006, che si concentra principalmente su due dipendenti di un minimarket (poi successivamente un ristorante fast-food) nel New Jersey. Dopo un processo di sviluppo piuttosto lungo, il regista ha iniziato a prendere in giro i dettagli dell’ultima puntata dell’anno scorso. Ha rivelato che Clerks III sarebbe stato in bianco e nero ea colori, una combinazione degli stili di entrambi i film precedenti. Ha anche condiviso che rivisiterà Quick Stop Groceries e seguirà Randal Graves mentre progetta di girare un film con Dante Hicks dopo essere sopravvissuto a un infarto.

L’uscita nelle sale il 13 settembre 2022, Clerks III vedrà il ritorno di Jeff Anderson e Brian O’Halloran rispettivamente nei panni di Randal e Dante, oltre ad altre star della serie Jason Mewes, Trevor Fehrman, Rosario Dawson, Marilyn Ghigliotti e Smith stesso nei panni di Silent Bob. Smith, consapevole del seguito di culto del film originale e del supporto generale della serie, ha attivamente tenuto aggiornati i fan sul nuovo progetto attraverso i social media da quando ha confermato per la prima volta la sua rappresaglia nel 2019. Il trailer ufficiale di Clerks III è uscito appena pochi giorni fa e reintroduce i fan in luoghi e personaggi familiari. In particolare, presenta uno scorcio di una partita di hockey in cima al Quick Stop, che ricorda una scena classica del film del 1994.

Il coinvolgimento di Smith con i fan quando si tratta di Clerks sembra essere apprezzato e la duratura ammirazione per i film, il primo dei quali è stato presentato in anteprima quasi tre decenni fa, suggerisce che il nuovo episodio potrebbe essere un altro successo. Il regista ha recentemente parlato della longevità di Clerks, condividendo che non riusciva a capire perché inizialmente piacesse così tanto alla gente. Alla fine si è reso conto, tuttavia, che l’originale del 1994 può entrare in contatto con così tante persone perché la maggior parte delle persone ha già svolto un lavoro scadente.

Il fascino di Clerks può essere attribuito a un numero qualsiasi di cose, ma non si può negare che il pubblico abbia abbracciato l’ambientazione e i personaggi nel corso degli anni, determinando un livello di popolarità a cui persino lo stesso Smith all’inizio non riusciva a credere. Quindi dovrebbe essere rassicurante che così tanto del cast originale volesse tornare e rivisitare l’ormai famoso Quick Stop Groceries. I devoti di Smith che non vedono l’ora di vedere cosa farà la serie dopo, incluso come si svolge la scena dell’hockey sul tetto, dovranno aspettare per vedere Clerks III quando uscirà nei cinema questo autunno.