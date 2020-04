Wonder Woman 1984: si avvicina la data di lancio

ww84 in arrivo a giugno, analizziamo insieme il trailer ed i villain presenti nella prossima sfida di Diana.

Previsto per il prossimo giugno ricordiamo che Wonder Woman 1984 sarà presto nei cinema con l’acclamata Gal Gadot nel ruolo di Diana Price.

Sì il trailer è già uscito un po’ di tempo fa, ma vogliamo ricordare che in un periodo dove tutte le nuove produzioni sono state fermate per le ragioni che tutti sappiamo, c’è ancora in arrivo qualcosa di (fortunatamente) già programmato e pronto a deliziarci in questo brutto periodo. Certo è che ci auguriamo per allora sia davvero passato, quantomeno la quarantena e che si sia tornati ad una parvenza di vita normale.

Il trailer

Nel trailer si vede Wonder Woman con la sua splendida armatura alare oltre al ritorno del suo grande amore Steve Trevor, il militare che porta da sempre nel cuore. L’anno in cui è ambientato sembra evidente, gli anni 80 sono sparati sia nelle musiche che nel titolo.

Il nemico previsto per questo film, anche se dal trailer non emerge, dovrebbe essere Cheetah ma non è sicuro che sarà l’unico. The Cheetah è una donna trasformata in ghepardo con abilità ovviamente sovraumane. Difatti nel trailer si presume che sia l’amica bionda con cui parla interpretata da Kristen Wiig e per vedere come acquisirà questi poteri ci toccherà aspettare.

Attesa comunque che si riduce a circa due mesi visto che l’uscita è prevista per il prossimo 4 giugno. Siete pronti a rivivere le avventure dell’eroina più iconica della DC Comics? Ricordiamo che il film precedente dedicato a Diana ha ottenuto un ottimo incasso con ben 822milioni di dollari al box office mondiale. Sicuramente la figura della donna forte ed indipendente è molto in voga in questi anni e sicuramente questo film avrà il successo dovuto, sempre ammesso che possiamo ritornare al cinema, per la sua natura ispiratrice alle donne di tutto il mondo.

Questa immagine per darvi un’idea di quella che dovrebbe essere appunto Cheetah, la villain presente nel film. Una delle nemesi più fastidiose della stessa Wonder Woman. Non sarà comunque l’unica preoccupazione, nel trailer si vede anche Maxwell Lord un potente uomo d’affari che sogna di dominare la terra, diciamo il classico riccone cattivone tipico dei fumetti.