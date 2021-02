Tutti i trailer di Mortal Kombat che dovreste vedere

Tre trailer da visionare per il rilascio del nuovo film di Mortal Kombat. Segnatevi la data di uscita e soprattutto CHOOSE YOUR FIGHTER!

Ormai è da diversi giorni, notizia nota, l’arrivo del nuovo film di Mortal Kombat. Uno degli iconici piacchiaduro del mondo dei videogiochi è pronto a ritornare nelle sale cinematografici e nel cuore dei fan di lunga data che aspettavano qualcosa in merito dopo il catastrofico secondo film dedicato. Proprio se siete fan raggruppiamo per voi tutti i trailer che dovreste vedere, tra cui uno contornato di pura nostalgia. READY? FIGHT!

Il trailer senza censure ed in lingua inglese, uscito ovviamente per primo, ci mostra scene del film che promettono una cosa per gli amanti di questo videogioco: la violenza. Personalmente da fan del primo film, che considero comunque bello ed iconico e probabilmente ci sarò sempre più affezionato, la mancanza di pura violenza. Qui le fatality sembrano essere ben presenti e comunque i combattimenti non mancano della crudezza generata dalle abilità dei vari personaggi. Finalmente abbiamo visto Scorpion e Sub-Zero in tutta la loro forza ed i già presentati Sonya, Liu Kang, Kung Lao e Kano. È stato bello vedere finalmente anche la presenza di Jax con le sue braccia metalliche e sapere anche come le ha perse (magari questo spoiler potevano evitarselo), Lord Raiden il Dio del Fulmine. Inoltre finalmente nel trailer potete ammirare anche altri personaggi fondamentali come Shang-Tsung, Kitana e Goro. Le voci su un nuovo protagonista erano fondate, infatti nel trailer si parla della storia di Cole un ragazzo che porta il marchio del Drago, legato ad un torneo che decide le sorti della terra. La storia è stata cambiata anche per altri personaggi, qui pare che Sonya e Jax daranno la caccia a Sub-Zero e non Kano, che sembrerebbe stare addirittura dalla parte dei buoni. Vedremo comunque se piacerà ai fan solo dopo la visione. Intanto bello vedere anche il leggendario laser ottico di Kano all’opera. Dov’è Jonny Cage?

Il trailer italiano si differenzia dal red band, oltre che per la lingua, ma anche per il doppiaggio. Si nota infatti come alcune frasi dei personaggi come “Kano Wins” oppure il “Get over here” di Scorpion siano state lasciate così, senza traduzione. Cosa che nel primo film non capitò, perché Scorpion diceva “Vieni qui” ed anche l’annuncio della vittoria era “Vittorio sfolgorante”. Solo Fatality è rimasto invariato e per fortuna non tradotto. Non sappiamo se il film uscito resterà così oppure avrà la traduzione completa.

Qua invece andiamo a toccare fortemente il fattore nostalgia. Un fan ha cambiato le musiche al trailer, aggiungendo l’ost originale del 1995. Un tuffo nel passato per i vecchietti fan di lunga data. Comunque segnatevi la data 16 aprile!