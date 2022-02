Transformers: rise of the beast la nuova trilogia

Secondo paramount con Transformers rise of the Beast si da il via ad una nuova trilogia che introdurrà anche nuovi robot.

Il franchise dei Trasnformers è pronto a sfornare una nuova trilogia che sembra partire proprio dal prossimo film intitolato “Rise of the Beast” che in italiano è stato tradotto come “Il Risveglio“. L’annuncio è stato fatto dalla stessa produzione di Paramount Pictures che ha riferito anche la data di uscita spostata al 9 giugno 2023, slittamento dovuto alla pandemia perché il film era previsto entro il 2022.

Il film è palesemente basato sulla nota serie dei cartoni animati “Beast Wars” della saga Transformers di fine anni 90. Il film sarà collocato temporalmente tra lo spin-off su Bumble Bee ed i film di Michael Bay, precisamente nell’anno 1994. La sinossi ufficiale è la seguente:

Tornando all’azione e allo spettacolo che ha catturato per la prima volta gli spettatori di tutto il mondo 14 anni fa con l’originale Transformers, Rise of the Beasts porterà il pubblico in un’avventura globetrotter degli anni ’90 e introdurrà i Maximal, i Predacon e i Terrorcon nella battaglia esistente sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Si vedranno nuovi Transformers come il temibile Scourge. Ma ci saranno anche Arcee, Mirage, Nightbird, Airazor e Rhinox. Per la regia del film è stato scelto Steven Caple Jr. noto per Creed II affiancato dalla sceneggiatura di Joby Harold. Per i protagonisti nel cast sono stati scelti Dominique Fishback che interpreterà uno studioso di reperti archeologici che lavora in un museo, poi Luna Lauren Velez che vestirà i panni della madre i Noah.

Paramount Pictures ha annunciato anche un altro film in computer grafica che approfondirà il rapporto tra Megatron ed Optimus prime, sarà ambientata sul pianeta natale dei Transformers conosciuto col nome di Cybertron; questo film animato è previsto per il 2024 ed ha già una sceneggiatura scritta da Gabriel Ferrari ed Andrew Barrer mentre alla regia c’è Josh Cooley, tutti nomi legati a grandi franchise come Toy Story ed Ant-man quindi ci sono alte aspettative. Ma se siete fan dei Transformers sappiate che Paramount in collaborazione con Nickelodeon sta realizzando anche una nuova serie animata che sarà formata da 26 episodi e debutterà in autunno negli Stati Uniti. Se avete bisogno di fare un recap dei film vi consigliamo di acquistare questo box da Amazon così sarete sicuri di arrivare pronti a tutte le novità in casa Transformers.

FONTE