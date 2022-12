Transformers il risveglio trailer che rimanda a Beast Wars

È stato rilasciato il trailer ufficiale di Transformers: Rise of the Beasts (titolo originale) italianizzato in “Il Risveglio”, che offre un primo sguardo ai nuovi personaggi di Beast Wars del noto franchise di robottoni. Al settimo film dei Transformers la storia andrà in una nuova direzione dopo lo spin-off dedicato Bumblebee. Michael Bay non sarà più il regista e lascia le redini a Steven Caple Jr. Nel nuovo film vedremo eroi Autobot familiari come Optimus Prime e Bumblebee, ma per la gioia molti fan finalmente verranno introdotti i Maximals, Terrorcons e Predacons.

Ora, Paramount ha rilasciato il primo trailer di Transformers: il risveglio per aumentare l’hype con l’ormai atteso film che uscirà nel 2023. Il filmato si concentra fortemente sui nuovi personaggi di Beast Wars presenti nel film, in particolare Optimus Primal, il leader dei Maximals e doppiato da in originale da Ron Perlman. Il trailer di Transformers 7 mostra anche il ritorno di Peter Cullen nei panni di Optimus Prime e anticipa l’enorme conflitto che i personaggi dovranno affrontare, poiché Optimus Primal afferma che la nuova minaccia è più grande di qualsiasi altra cosa del passato o del futuro. Bando alle parole ecco dunque il primo trailer che ormai non lascia più dubbi alle voci che già circolavano da tempo sul coinvolgimento delle “Beast”.

Il trailer di Transformers: il risveglio diventa dunque un ottimo biglietto da visita su tutto quello che il pubblico può aspettarsi. Optimus Primal non è l’unico personaggio di Beast Wars presente nel trailer. Il gorilla dei Maximal si vede molto in questo trailer, consentendo agli spettatori di ascoltare anche l’ottima voce del doppiatore modificata egregiamente per il ruolo. Si possono ammirare anche Cheetor (un Maximal a tema ghepardo), Rhinox (un Maximal a tema rinoceronte) e Airazor (un Maximal a tema falco). Cheetor viene mostrato correre accanto a Bumblebee e lanciarsi in battaglia alla fine, mentre Rhinox è visto solo nella guerra dei Transformers. C’è anche una rapida occhiata di Airazor nel trailer di Transformers 7 mentre vola vicino a un ponte.

Però non possono mancare le icone principali del franchise come Bumblebee ed Optimus Prime affiancati da G1, ed entrambi gli Autobot sono presenti nel trailer. Ci sono anche ripetuti scorci di Mirage e Arcee, che dovrebbero lavorare direttamente a contatto con gli umani. A vedersi poco è Scourge, il leader dei Terrorcons e cattivo di questo capitolo, se non verso la fine del trailer. Se siete fan di lunga data sicuramente siete rimasti folgorati dai Beast Wars e non vedrete l’ora di guardarli su schermo.