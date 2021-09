Spider-man No Way Home: trailer svela multiverso

No Way Home sembra non lasciare più dubbi sull'esistenza del multiverso di Spider-man. Il dettaglio finale è la prova.

Ci siamo! Il trailer che tutti i fan di Spiderman stavano aspettando è finalmente arrivato. Tutti i dubbi celati in questi mesi riguardo l’esistenza o meno del multiverso sembrano ormai fugati. Infatti come potrete visionare dal trailer, nel finale dello stesso, c’è una vecchia conoscenza che non lascia più spazio alle domande se lo spiderverse si farà oppure no. Leakata anche una foto dal set che conferma la teoria. Prima gustatevi il trailer!

Come si vede dal trailer a causare quello che viene chiamato Multiverso è il mitico Dr. Strange. L’ultimo film di Spiderman è terminato con Peter Parker che viene smascherato della sua identità segreta da Mysterio nonostante pensasse di averlo sconfitto. Questo causerà molti problemi a Peter, ma soprattutto alle persone a cui tiene. Esiste qualcuno a cui rivolgersi per riportare le cose com’erano? Certo! Costui è il Dr. Strange che nonostante gli venisse raccomandato di evitare questo tipo di magia, decide di aiutare lo sfortunato Uomo Ragno per restituirgli una vita normale. Le troppe chiacchiere di Peter durante l’incantesimo causano però una rottura nello spazio tempo dando accesso al multiverso. Cosa accade dopo non è chiaro, per fortuna il trailer non svela altro, se non un ultimo particolare: l’apparizione di Fred Molina, il dottor Octopus dello Spiderman di Raimi con Tobey McGuire. Sarà dunque presente anche Tobey? Vedremo.

Intanto però è stata leakata una foto che sembra provenire dal set dove si vede chiaramente il costume dello Spiderman di Andre Garfield. Questa notizia, rispetto al palese trailer, è da confermare però ed è basata sulle incessanti voci che ormai circondano la pellicola. Sicuramente le probabilità che tutto fosse vero sono aumentate rispetto a prima, soprattutto dopo la visione del trailer che sembra non lasciare più alcun dubbio. Ma per sapere cosa succederà davvero nello Spiderverse bisognerà aspettare la data di uscita del film previsto per il 17 dicembre. Un altro particolare presente nel trailer è la bomba di Goblin e la voce fuoricampo sembrerebbe confermare che sia proprio lui, qualcuno parla anche di un ritorno dell’uomo sabbia (Sandman). Curioso sarà capire come Octopus saluti il Peter Parker a cui non dovrebbe essere abituato. Intanto come promesso ecco la foto del costume di Garfield leakata dal set. Per visionarla vi basterà cliccare qui ed andare direttamente sulla pagina instagram dove le voci stanno girando. 17 Dicembre è la data che tutti i fan di Spidey si stanno segnando in questo momento.