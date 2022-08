Prey elogiato come un buon ritorno di Predator

Il nuovo film di Predator, Prey, diretto da Dan Trachtenberg non è solo un ritorno alla forma per il franchise, ma un eccellente film di Predator a sé stante. Il franchise è iniziato nel 1987 con il film originale di John McTiernan, Predator, in cui un gruppo di commando, guidati dall’olandese di Arnold Schwarzenegger, viene braccato da un alieno per sport nella giungla. Il sequel del 1990, Predator 2, ha spostato l’azione nella “giungla di cemento” della Los Angeles degli anni ’90.

Le prime recensioni poco brillanti e i ritorni al botteghino di Predator 2 hanno portato il franchise di Predator a rimanere inattivo per 14 anni quando è passato al franchise di Alien per Paul W.S. Alien vs. Predator di Anderson e il suo insultato sequel del 2007 Aliens vs. Predator: Requiem. Il franchise di Predator ha visto ancora una volta recensioni positive nel 2010 con Predators di Nimród Antal. Tuttavia, il quarto film del franchise, The Predator, diretto e co-scritto da Shane Black, che interpretava Hawkins nel Predator originale, ha messo di nuovo in ghiaccio la serie con le sue recensioni negative e la scarsa performance al botteghino.

Prey si distingue dagli altri sequel di Predator con la sua ambientazione unica per un film di fantascienza: gli Stati Uniti precoloniali del 18° secolo. L’ambientazione di Prey consente inoltre al Predator di diventare ancora una volta un terrificante nemico con la sua vasta superiorità tecnologica sia sulla tribù Comanche che sui cacciatori francesi. La riprogettazione del Predator in Prey rivede l’elegante armatura degli altri film di Predator per un design animalesco più spaventoso. Inoltre, Prey riduce i dialoghi negli altri film di Predator per concentrarsi su un’azione più viscerale e una narrazione visiva. Prey evita anche molti dei problemi dei sequel di Predator scambiando i loro cast per concentrarsi su un piccolo numero di personaggi, principalmente Naru di Amber Midthunder, una donna Comanche altamente qualificata con il sogno di diventare una cacciatrice.

L’ambientazione unica di Prey lo distingue anche dagli altri film di Predator e rende il Predator di nuovo un antagonista davvero terrificante. Prey ridisegna efficacemente il Predator con una maschera più animalesca e armi mai viste prima, in linea con il film che si svolge 300 anni prima del resto del franchise. A causa di questa impostazione, Naru non può fare affidamento sulle armi high-tech che i personaggi degli altri film di Predator usano per combattere i Predator a causa dell’ambientazione del 18° secolo del film. Questo rende il Predator in Prey ancora più minaccioso per i personaggi rispetto ai Predator nel resto del franchise e rende Prey più teso e spaventoso di molti altri film di Predator.