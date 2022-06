One-Punch man da serie anime a film live-action

La pausa di Justin Lin non è durata a lungo dopo il suo allontanamento da Fast X. Deadline riporta che il popolare regista d’azione sta dirigendo un adattamento di One-Punch Man, l’amato anime e manga su un supereroe di nome Saitama che decide di cercare un degno avversario dopo essersi annoiato. Il problema di Saitama come si evince dal suo nome, è trovare qualcuno alla sua altezza visto che con un solo pugno riesce a sbaragliare qualsiasi nemico, persino divinità. Il merito di questo potere? Un allenamento particolare.

Lin sta lavorando con la Sony Pictures al nuovo film, che secondo Deadline è “rialzista” sul fatto che One-Punch Man diventi un franchise. Scott Rosenberg e Jeff Pinker, che annoverano Jumanji: The Next Level e Venom tra i loro crediti, scriveranno il nuovo film. L’ex regista di Fast X è passato dunque alla Sony Pictures per un adattamento del popolare manga e anime. One Punch Man si unirà a una serie di adattamenti anime live-action che includono anche One Piece, Mobile Suit Gundam e altri progetti. Un adattamento di Cowboy Bebop è stato lanciato anche su Netflix nel 2021 solo per essere cancellato dopo una sola stagione.

Per quanto riguarda One Punch Man, è iniziato come manga in Shonen Jump, con il famoso studio di anime Madhouse che ha prodotto un adattamento iniziato nel 2015. È stato definito uno dei migliori anime per principianti. Lin ha improvvisamente lasciato Fast X all’inizio di quest’anno tra i conflitti segnalati sulla sceneggiatura e un grave esplosione con la star Vin Diesel. Lin è rimasto come produttore, ma il suo nuovo ruolo di regista di One-Punch Man suggerisce che ha altre priorità. Fast X uscirà il 19 maggio, mentre One-Punch Man non ha ancora una data di uscita.

Variety riporta che la Sony Pictures ha acquisito i diritti sulle lotte di Saitama e Genos contro il male e la noia, sperando di lanciare un altro franchise in un mercato apparentemente dominato dai loro concorrenti DC e Marvel. Sebbene nessuno abbia parlato nel registro con la pubblicazione commerciale di Hollywood, citano addetti ai lavori che notano l’entusiasmo di Sony per il nuovo progetto. Il film potrebbe concentrarsi su un numero qualsiasi di archi dal materiale originale, oppure potrebbe essere una ripresa del tutto originale. Se Sony non segue il percorso standard della storia delle origini, l’arco del torneo della seconda stagione della serie potrebbe rappresentare un’eccellente introduzione a tutti i giocatori chiave del mondo. Dal momento che tutti i combattenti della Terra devono riunirsi in un posto per il torneo di arti marziali della durata di una stagione, potrebbe essere un terreno fertile per un film di lancio in franchising.