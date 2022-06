La nuova avventura del Capitan Jack Sparrow

Una vita da film, anche lontano dai set cinematografici è una stella che, nonostante le controversie, non si è mai spenta: parliamo di Johnny Depp e del suo possibile ritorno sulle scene nei panni del Capitano Jack Sparrow. Un’ipotesi che ha il sapore della rivincita per l’attore americano che, a seguito del processo scaturito dalle accuse di abusi domestici mosse dall’ex moglie Amber Heard nel 2018, ha visto Hollywood voltargli le spalle e interrompere importanti progetti cinematografici già concordati, come “Animali fantastici” o la nuova avventura del Capitano Sparrow, ruolo reso iconico proprio da Depp che, nel corso del fortunato franchise, è entrato in sintonia con il personaggio, tanto da trasformarlo in una sorta di alter ego.

Ora, dopo la vicenda giudiziaria diventata a sua volta una vera e propria saga e conclusasi a favore di Johnny Depp, il mondo dello showbiz torna a sorridergli e quel personaggio che i fan di tutto il mondo hanno amato potrebbe tornare a solcare i mari a bordo della Perla Nera.

Si tratta solo di rumors o di una reale possibilità di rivedere Depp nei panni del pirata ha davvero un fondamento concreto? Prima di scoprirlo facciamo un passo indietro e ripercorriamo la vicenda.

Il pirata e la “maledizione del sequel”

Lo abbiamo conosciuto nel film di debutto della saga, “La maledizione della prima luna” e lo abbiamo seguito tra battaglie e avventure rocambolesche a bordo di navi spettrali e in taverne mal frequentate, poi a fare il resto, consolidando il successo di quel pirata astuto e spericolato,

sono state le pellicole che si sono avvicendate sul grande schermo di anno in anno. Look esotico, ironia tagliente, carattere accattivante: Jack Sparrow è entrato nei cuori del pubblico internazionale in modo dirompente e questo è accaduto soprattutto grazie a Johnny Depp che gli ha dato volto e carisma, ma la carica incontenibile di quel magico intreccio tra l’attore e il suo personaggio ha subito una brusca battuta d’arresto: l’attore ha visto la sua carriera cinematografica oscillare pericolosamente sotto i pesanti colpi delle accuse mosse a mezzo stampa da Amber Heard e a cui Depp ha risposto con una causa per diffamazione. Ma il danno ormai era fatto e l’attore ha visto sfumare il suo impegno sul set de “I Pirati dei Caraibi 6”: prima del polverone giudiziario, infatti, la Disney gli aveva proposto un ingaggio da 22,5 milioni di dollari per tornare sul set nei panni del pirata Sparrow. Depp dal canto suo non ha perso occasione di dichiarare, piccato, che non tornerebbe su quel set nemmeno per 300 milioni di dollari. Eppure proprio quel ruolo, che nel 2003 gli è valso una nomination agli Oscar, potrebbe non essere un capitolo chiuso, o almeno è quello che sperano i supporter dell’attore americano. Per loro, ora, sembra profilarsi all’orizzonte una buona notizia che promette di spezzare la “maledizione del sequel”.

Questo sequel s’ha da fare

Sebbene non ci sia una dichiarazione ufficiale, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di Johnny Depp nelle vesti del pirata. L’ipotesi sembra essere molto più che un semplice rumor e ruota attorno a una dichiarazione resa dal produttore del franchise dei Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, in occasione dell’uscita di “Top Gun: Maverick”. Sebbene, infatti, parlando del nuovo capitolo della saga, Bruckheimer abbia dichiarato che la presenza di Depp sia da escludere “a questo punto della produzione”, ha anche aggiunto che “Il futuro deve ancora essere deciso”. E a questo proposito, in effetti, lo stesso Bruckheimer ha specificato che il progetto de “I Pirati dei Caraibi 6” per cui sono in corso trattative con Margot Robbie, è al momento in fase di sviluppo e prevede due sceneggiature, una delle quali senza l’attrice australiana, il che lascerebbe presagire la possibilità che la scelta definitiva del progetto sia legata a un possibile ritorno di Johnny Depp, un’ipotesi che ha preso corpo proprio in concomitanza con la positiva conclusione della vicenda giudiziaria.

L’effetto “Jack Sparrow”

La recente vittoria legale, che lo stesso attore ha definito come un vero e proprio ritorno alla vita, potrebbe dunque spianare la strada a un ritorno sul set. Un binomio, quello che unisce Depp al pirata, che in passato ha sancito per la produzione un successo planetario e che ora potrebbe fare da traino al nuovo accordo tra l’attore e la produzione: d’altra parte un ex dirigente Disney ha recentemente dichiarato che “Dopo il verdetto, Pirati potrebbe essere pronto per il riavvio con Johnny nei panni del Capitano Jack. C’è un tesoro al botteghino per un personaggio tanto amato e profondamente radicato nella cultura Disney”. E su questo fronte a beneficiare del ritorno di Depp-Sparrow sarebbe anche tutto l’indotto del gaming: sono tanti i siti dedicati alle slot machine che offrono giochi ispirati proprio ai Pirati dei Caraibi, ecco perché un nuovo film dedicato alle avventure di Sparrow con il volto di Johnny Depp potrebbe avere importanti ricadute economiche su diversi fronti.

Il ritorno del pirata

Quando le vicende giudiziarie hanno travolto la vita privata di Johnny Depp mettendo a repentaglio la sua carriera, i fan e il mondo del cinema hanno tenuto il fiato sospeso in attesa di un esito che poi si è rivelato favorevole. Ora che il percorso cinematografico dell’attore, saldamente ancorato a quello di uno dei suoi personaggi più amati, sembra ai blocchi di partenza per un grande ritorno, il mondo dell’audiovisivo e del gaming sono in trepida attesa del revival: questo momento potrebbe non tardare ad arrivare.