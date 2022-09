Keanu Reeves tornerà nei panni di Constantine 2

Dopo anni passati a sperare nel ritorno, Constantine 2 con il ritorno di Keanu Reeves è stato ufficialmente confermato dalla Warner Bros. Reeves ha recitato nel film originale nei panni di John Constantine, lo stregone della DC Comics che indaga su eventi soprannaturali, inclusa una cospirazione più ampia per portare il figlio di Lucifero al mondo. Oltre a Reeves, il cast di Constantine includeva Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou, Gavin Rossdale e Peter Stormare.

Sebbene abbia ricevuto recensioni contrastanti all’epoca, il film originale di Constantine è diventato un cult, con alcuni che condividono il loro apprezzamento per l’approccio di Reeves al ruolo, anche se non aveva lo stesso aspetto visivo o accento britannico del personaggio dei fumetti. Con questo seguito di culto, alcuni hanno sperato in un potenziale Constantine 2, incluso lo stesso Reeves, che in precedenza aveva affermato di aver tentato e fallito più volte di far decollare un sequel. Nonostante quei precedenti fallimenti, sembra che il futuro sia roseo per i fan di Constantine di Reeves.

La conferma del ritorno di Constantine 2 di Reeves arriva due anni dopo che Peter Stormare, che interpretava Lucifero nel film originale, aveva indicato sui suoi social media che un sequel stava ufficialmente andando avanti. Arriva anche in un momento in cui il personaggio ha avuto una serie di percorsi importanti per tornare sullo schermo, inclusi i piani segnalati per un riavvio di Constantine TV su HBO Max prodotto da Abrams, che secondo quanto riferito avrebbe previsto una data di inizio delle riprese per l’inizio del 2023 prima di essere scartato. favore del nuovo film e dell’adattamento di Netflix dei fumetti di The Sandman di Neil Gaiman, in cui hanno scambiato John Constantine con Johanna di Jenna Coleman. Dato che Reeves è rimasto determinato a tornare nei panni di Constantine per un sequel, dovrebbe arrivare una notizia entusiasmante che tornerà nei panni del personaggio.

Con quasi 20 anni passati dall’originale, sarà interessante vedere se il ritorno di Constantine 2 di Keanu Reeves vedrà il team tentare di avvicinarsi ai fumetti o mantenere l’aspetto del primo film. Sarà anche interessante vedere quali fili della trama del film originale vengono ripresi nel sequel, inclusa la trasformazione post-credit di Chas di Shia LaBeouf che diventa un angelo e visita Costantino nella sua stessa tomba. Mentre il pubblico attende ulteriori dettagli sul nuovo film, ora può rivisitare lo streaming originale di Constantine su HBO Max.