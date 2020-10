Jiu Jitsu nuovo film con Nicolas Cage

preparatevi a vedere qualcosa di straordinario.

Qualcuno per caso ricorda Predator? Certo che ricordiamo Predator! Arnold Schwarzenegger ha reso leggendario quel film con la sua presenza. Ora avete presente le abilità del Predator? Sembra che siano state trasmesse direttamente in questo film con l’aggiunta di abilità marziali.

Le differenze dal Predator possiamo poi sentire dall’inizio trailer. Proviene da un portale aperto da una galassia differente, usa una spada ed è a quanto pare abile nel Jiu Jitsu. Di preciso ha come il predator lame da lanciare e la capacita di rendersi invisibile? Comunque Nicolas Cage non è l’unica grande presenza in questo film, nel cast abbiamo anche il cazzutissimo Tony Jaa che sicuramente ci regalerà botte pazzesche. Gli altri co-protagonisti saranno Frank Grillo, Alain Moussi e Juju Chan. Il regista Dimitri Logothetis è già avvezzo al mondo del combattimento avendo già diretto Kickboxer: retalition. Non contento di aver riportato in auge la saga di Kickboxer facendola approdare ad un pubblico più giovane, si è deciso di ampliare queste saghe di combattimento portandole in nuovi generi come lo SciFi. Difatti le parole del regista sono state proprio:

Dopo aver reintrodotto con successo il franchise di Kickboxer a una nuova generazione di fan delle arti marziali con il sesto e il settimo capitolo della serie, abbiamo deciso di alzare la posta con un franchise di arti marziali Sci Fi che potrebbe portare lo stesso tipo di intensità e longevità a una nuova arena.

La sinossi del film ricorda quasi anche Mortal Kombat

Ogni sei anni, un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu affronta una feroce razza di invasori alieni in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni, i combattenti che proteggono la Terra hanno vinto… fino ad ora. Quando il celebre eroe di guerra Jake Barnes (Alain Moussi) viene sconfitto da Brax, l’indomabile leader degli invasori, il futuro dell’umanità è in bilico. Ferito e affetto da amnesia, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage), Keung e dalla sua squadra di compagni combattenti di Jiu Jitsu. Devono aiutare Jake a recuperare le forze per riunirsi e sconfiggere Brax in un’epica battaglia che determinerà ancora una volta il destino dell’umanità.