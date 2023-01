Jared Leto confermato in Tron 3: Hedlund e Wild commentano

TRON Il sequel di Legacy è stato annunciato dalla Disney, ma Garrett Hedlund e Olivia Wilde torneranno per TRON 3? La Disney ha in programma di tornare al franchise di TRON nonostante sia passato oltre un decennio dall’ultimo film della saga e questo dopo aver confermato i piani per realizzare un terzo film. Lo studio ha trovato un regista per TRON 3 con Jared Leto confermato nel cast, ed il film sarà ufficialmente noto con il titolo TRON: Ares. La data di inizio delle riprese è fissata per agosto 2023, mettendo il film sulla buona strada per uscire tra il 2024 e/o 2025. Il pubblico avrà atteso a lungo per tornare a The Grid dal momento in cui TRON: Legacy è uscito nelle sale nel dicembre 2010 e chissà se questo potrà giovare al ricordo che uno ne ha, sicuramente servirà un rewatch per rinfrescarsi.

Anche se il ritorno di Garrett Hedlund e Olivia Wilde per TRON 3 non è confermato, i due attori hanno discusso della possibilità in passato. Ai tempi in cui la Disney originariamente stava sviluppando un sequel di TRON: Legacy con il regista Joseph Kosinski, che si sarebbe intitolato TRON: Ascension, Hedlund e Wilde erano pronti a tornare. Wilde ha menzionato in un’intervista del 2013 con Hit Fix che era entusiasta di tornare potenzialmente e vedere dove sarebbe andata la storia di Quorra nei piani di TRON 3 ma è probabile che il suo personaggio è fuori dai piani di Tron 3 e quindi potrebbe non esserci un suo ritorno. Un vero peccato in questo caso perché ricordiamo una Wilde veramente ‘Wild’ (passatemi il gioco di parole) ovvero pericolosa e cazzuta nelle vesti di Quorra.

Garrett Hedlund ha anche commentato il ritorno nei panni di Sam Flynn in TRON 3 in passato. Anche se non è mai entrato nei dettagli su dove sarebbe andata a finire la storia di Sam, l’attore è rimasto entusiasta all’idea di tornare. Ha anche scherzato in un’intervista del 2015 con ComingSoon che è arrivata dopo che la Disney ha cancellato TRON 3 dicendo che sarebbe ancora disposto a tornare per il sequel anche se ci fossero voluti 30 anni per realizzarlo. Il divario non sarà così lungo, ma l’interesse di Hedlund potrebbe rimanere alto. Quindi come per la Wilde, anche Hedlund rischia di non esserci per la cancellazione di Tron 3 in passato. Anche in questo caso riteniamo che un Tron senza Flynn e Quorra potrebbe non piacere, ma forse calzerebbe con la fine di Legacy e come suggerisce il titolo, trovare l’occasione di cominciarne una nuova di ‘Legacy’.