Il primo teaser trailer del film Gran Turismo

Sony ha rivelato il primo filmato del suo film Gran Turismo, la saga automobilistica più famosa del mondo videoludico esclusiva di PlayStation, durante la conferenza stampa al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Il breve video anticipa ed enfatizza l’azione in pista degli sport motoristici e tutta l’adrenalina che c’è durante una gara su pista, ma non aspettatevi di vedere molto sulla trama. Il video mostra fino a che punto gli adetti ai lavori, guidati dal regista Neill Blomkamp, si sono adoperati per ricreare l’aspetto dei giochi ma con auto da corsa reali. Le riprese dei droni su ruote ricordano i trailer e le modalità di replay di GT, mentre dall’esperienza di gioco ci portano persino nelle telecamere della cabina di pilotaggio e in una riproduzione straordinariamente accurata della telecamera di inseguimento alta e angolata dei giochi.

Il cast del film appare anche nel video, rivolgendosi direttamente al pubblico per esaltare le qualità coinvolgenti che le sequenze di corse avranno nelle sale cinematografiche. “Questo film è fatto per il cinema“, si entusiasma Orlando Bloom, promettendo “un suono che fa vibrare il corpo… Il pubblico sentirà ogni scossa, ogni brivido di questa corsa a 200 miglia all’ora“. “È un’azione tosta da corsa in cui ti sentirai come se fossi nel bel mezzo“, aggiunge David Harbour. Ci saranno anche “dramma” e “una storia d’amore”, a quanto pare, secondo Archie Madekwe, che interpreta Jann Mardenborough nel film. Gran Turismo è basato sulla storia del vero Mardenborough, che è passato dal giocare a Gran Turismo a casa da adolescente alla carriera di pilota grazie al concorso e al programma di allenamento di GT Academy.

Come abbiamo detto in precedenza, però, della trama non traspare niente da questo trailer che si concentra piuttosto sugli effetti, i suoni e lo scenario da pista andando a pigiare su quello che effettivamente tutti si aspettano da questo film. A prima vista, il personaggio di Harbour potrebbe essere ispirato da Darren Cox, il dirigente di Nissan che ha stretto un accordo con PlayStation per lanciare la GT Academy, mentre Bloom sembra la parte di un potenziale capo della squadra corse in stile Christian Horner. Non presenti nel trailer, ma confermati come membri del cast, ci sono Darren Barnet, Djimoun Hounsou e, in una strana svolta, la moglie di Horner, l’ex Spice Girl Geri Halliwell Horner. Speriamo di saperne di più da un vero e proprio trailer presto. Gran Turismo uscirà nelle sale l’11 agosto 2023.