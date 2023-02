Guardiani della Galassia 3: primo sguardo ad Adam Warlock

Pochi mesi dopo aver finalmente mostrato il primo filmato del film, la Marvel svela un nuovo Guardiani della Galassia Vol. 3 trailer per il Super Bowl, completo di altre informazioni su Adam Warlock del Marvel Cinematic Universe, interpretato da Will Poulter. Il trequel, che segna la fine della collaborazione tra James Gunn come regista Marvel (ma sappiamo che è passato a DC), vedrà il team combattere per salvare Rocket da quello che lo perseguitava in passato, mettendoli in rotta di collisione con The High Evolutionary, interpretato da Chukwudi Iwuji che darà la caccia al gruppo per vendicarsi. Dunque prima di parlare dell’approfondimento dei poteri di Warlock ecco il trailer.

Il primo filmato per il terzo film del MCU ha dato il suo tono in modo efficiente, con molti scatti malinconici del team di supereroi cosmici. Il nuovo trailer de i Guardiani della Galassia Vol. 3 fa un ulteriore passo avanti nell’evidenziare la storia emotiva che ci sarà nel film, gran parte della quale sembra essere incentrata su Rocket Raccoon, come precedentemente anticipato da Gunn, e l’Alto Evoluzionario. Mentre le origini di Rocket sono state in gran parte tenute segrete fino a questo punto, scoprendo il cattivo che si cela dietro le origini del simpatico procione e della caccia a cui ha dato inizio.

Uno degli altri grandi punti che verranno dal nuovo Guardiani della Galassia Vol. 3 trailer è la presenza di Adam Warlock di Will Poulter. Sebbene il nuovo filmato non offra molto di più rispetto al trailer precedente, offre almeno una visione migliore dei poteri del personaggio, comprese le sue capacità di volo e di sfruttare la magia quantistica per creare costrutti di energia luminosa, come si vede nella breve clip della lotta con il Drax di Bautista ad un certo punto del film. Non è chiaro, tuttavia, se Warlock collaborerà con l’Alto Evoluzionario per abbattere i Guardiani o ha cominciato la caccia ai Guardiani per conto suo.

La vera domanda a cui questo trailer non da una vera risposta, tuttavia, è quale dei membri del team lascerà definitivamente il gruppo? La maggior parte delle teorie ha indicato la morte di Rocket entro la fine, anche se il nuovo filmato offre molti scatti che suggeriscono che Drax potrebbe essere quello a morire, teoria che potrebbe trovare conferma anche dalle recenti dichiarazioni di Dave Bautista e la sua intenzione di lasciare il ruolo de Il Distruttore. Per scoprirlo bisognerà recarsi nelle sale dal 5 maggio 2023.