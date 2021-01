Godzilla vs Kong si mostra finalmente in trailer

Il titanico scontro tra Godzilla e King Kong si mostra in video in questo trailer che prospetta grandi battaglie.

0

Godzilla e King Kong sono da sempre due figure cinematografiche molto forti, titaniche, ed apprezzate del panorama cinema. Finalmente dopo tanti annunci e chiacchiere arriva il primo trailer che preannuncia quest’opera in previsione di un loro fenomenale scontro.

La sinossi del film è la seguente: “In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra”.

Perché Godzilla va in giro a creare distruzione? Kong decide poi di proteggere una bambina e non si piegherà a nessuna creatura mostruosa e non. Cosa spingerà Kong a combattere Zilla? Nel trailer si vedono molti combattimenti e tanta tanta distruzione. Nel cast ci sono volti noti come Millie Bobby Brown, attrice all’apice del successo grazie alla serie Stranger Things. Poi troviamo attori come: Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir. Il regista Adam Wingard e lo sceneggiatore Terry Rossio collaborano insieme alla produzione di Warner Bros e Legendary Pictures.

Voi cosa ne pensate di questo scontro tra titani? Per chi tiferete? Ormai tra remake e film vs. ci stava che uscisse qualcosa del genere, essendo pochi i titani sfruttabili per realizzare scontri cinematografici, è giusto che Kong e Godzilla si trovino. In quale altro universo potrebbero esistere mostri giganti? Chi sono le altre creature coinvolte e che si vedono anche nel trailer? Cosa turba Zilla da farlo comportare in modo violento? Tutte domande che troveranno risposta solamente alla visione del film. Riusciranno gli umani a sopravvivere ancora una volta all’attacco di non uno, ma due titani? Vedremo. Peccato però non sapere quando sarà possibile, perché il video termina con un “prossimamente” al cinema e la riapertura delle sale è diventata ormai un triste miraggio, dopo l’ennesima batosta che subiranno i gestori a causa del prolungamento delle chiusure per coronavirus. Bisogna sperare che qualcuno sopravvivrà a questo massacro, non solo cinematografico, ma anche molto reale. Ci vediamo dunque al cinema, sperando, prossimamente…