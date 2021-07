Due spin off per Fast & Furios: al femminile e musical

Scelta anche la protagonista: Charlize Theron già apparsa nell'ottavo e nono capitolo della serie nei panni di Cipher.

Nel mese scorso sono girate moltissime voci sulla volontà di girare un film della famosa saga Fast & Furious con un cast tutto al femminile. A palesare per prima questa possibilità fu l’attrice Jordana Brewster, già membro del cast nei panni di Mia Toretto sorella del protagonista interpretato da Vin Diesel. Ed è proprio quest’ultimo che a quanto pare non esclude l’ipotesi di un film al femminile e ne ha già ordinato la sceneggiatura.

Scelta anche la protagonista che dovrebbe essere Cipher, già apparsa nell’ottavo e nono capitolo della saga. Interpetrata da un’esplosiva Charlize Theron che con i film recenti all’attivo quali (Atomica Bionda e Mad Max tanto per fare due esempi) è sicuramente l’attrice ‘Action’ del momento. Tutto questo avverrà nonostante la saga avesse in cantiere altri due capitoli prima della conclusione, ma questo farà testo a parte essendo uno spin off. A quanto pare Vin Diesel non mollerà facilmente le redini di questa saga che ormai è considerata la sua famiglia tanto che ha scatenato un’orda di meme che lo immortalano come protagonista. D’altronde viste anche le modalità odierne di voltare tutto al femminile, sembrava anche abbastanza palese che prima o poi arrivasse qualcosa del genere anche per Fast and Furious, dove non sono mai mancate donne abbastanza cazzute da fare la differenza.

Prima di concludere però sappiate che questo non è l’unico progetto spin off che il sempre lucido Vin Diesel ha in mente. Infatti, sperando che la sceneggiattura per questo spin off al femminile venga approvata, è in previsione (senza alcuna conferma ufficiale, ma solo per la volontà di…) un musical. Ora qui non sappiamo proprio dirvi come possa realizzarsi un progetto del genere per questo tipo di film, però la mungitura da spremere è tanta quindi perché no?! Ricordiamo inoltre che all’attivo ha già uno spin off insieme a Dwayne ‘The Rock’ Johnson intitolato Hobbs & Shaw che ha causato non pochi problemi nel rapporto tra i due attori protagonisti. Si pensa anche già ad un titolo per questo con la Theron che dovrebbe essere tipo “Fast & Furies“.

Insomma se state seguendo questa saga dall’inizio e siete dei veri fan, Vin Diesel ha messo davvero tanta carne al fuoco. Cosa ne pensate di tutto questo tirare su una saga che ogni volta si spinge sempre un pelo oltre il tollerabile? Siete pronti a vedere le furie al femminile? Ma soprattutto, finirà mai per davvero? Tocca aspettare.

