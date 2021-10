DC Fandome 2021: The Rock presenta Black Adam

Il DC Fandome è arrivato ed ha portato con se tantissime novità. Il film più atteso in assoluto è sicuramente Black Adam che promette di cambiare e riscrivere le sorti del DC universe. A presentarlo non poteva che esserci lui, il principale interprete, Dwayne THE ROCK Johnson che come ormai sappiamo vestirà i panni dell’irreprensibile Black Adam. Dal suo profilo twitter lancia il video con all’interno il trailer.

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021