Confermato il film su Duke Nukem

Duke Nukem, il videogioco degli anni ’90 che ha contribuito a rendere popolare il genere degli sparatutto in prima persona, sta per ricevere il suo lungometraggio al cinema. Legendary Entertainment, la società dietro Dune e la serie di film sui mostri Godzilla, ha acquisito i diritti del film da Gearbox, con i creatori di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg a bordo per la produzione. Legendary produrrà anche, così come Jean Julien Baronnet (Assassin’s Creed) di Marla Studios, specializzato in adattamenti di videogiochi. Heald, Hurtwitz e Schlossberg stanno producendo tramite il loro banner, Counterbalance Entertainment.

Lanciato con un debutto omonimo nel 1991 da Apogee Software, in seguito chiamato 3D Realms, Nukem è un franchise di videogiochi da 1 miliardo di dollari che è nato come gioco di piattaforma per personal computer. Quando il terzo gioco, Duke Nukem 3D, è uscito nel 1996, è diventato non solo un successo critico, ma anche uno che ha contribuito a inaugurare l’ubiquità dei giochi in prima persona negli anni a venire. Dopo essere rimasto fermo per anni e aver bloccato lo sviluppo, il franchise è tornato nel 2011, dopo che Gearbox ha acquisito 3D Realms, con Duke Nukem Forever.

Duke Nukem è incentrato sul suo eroe omonimo, modellato su alcuni attributi degli eroi dei film d’azione degli anni ’80 (compresi i tormentoni), che combatte un’invasione aliena a Los Angeles. Viaggia dagli strip club e dai set cinematografici alle basi lunari e alle astronavi, occupandosi di ufficiali mutati della polizia di Los Angeles, donne usate nelle incubatrici aliene e l’imperatore cicloide. È in corso la ricerca di uno scrittore per affrontare il materiale. E mentre nessun regista è a bordo, la porta è aperta per uno dei team di Counterbalance per sedersi potenzialmente dietro la telecamera.

Con i suoi film d’azione esagerati, non sorprende che Hollywood abbia l’intenzione di filmare uno dei personaggi più esagerati dei videogames. Vari produttori indipendenti hanno tentato di sviluppare Nukem, anche se nessuno è andato molto lontano. Gearbox aveva un progetto Nukem in fase di sviluppo alla Paramount con John Cena assegnato come protagonista oltre quattro anni fa, ma si è bloccato, chissà se magari non si possa ripartire proprio da li. Ciò ha portato Gearbox a diventare più deliberato nella sua strategia hollywoodiana per gli adattamenti dei suoi videogiochi e ora ne ha già pronto all’uso: Borderlands, diretto da Eli Roth e con un cast stellare tra cui Cate Blanchett e Kevin Hart. Lionsgate è il dietro il film che dovrebbe essere rilasciato entro la fine del 2022.