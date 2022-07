Come Thor di Natalie Portman è differente

In una recente conferenza stampa, Natalie Portman ha spiegato come il suo personaggio di Thor: Love and Thunder, Mighty Thor, sia diverso dall’originale Thor Odinson di Chris Hemsworth. Il prossimo quarto film di Thor segnerà il ritorno di Portman nell’enorme franchise di supereroi Marvel nei panni dell’astrofisica Dr. Jane Foster, che è anche l’ex fidanzata di Thor. Sebbene sia apparsa in Avengers: Endgame attraverso l’uso di filmati d’archivio, l’attore non è apparso in nessun film del MCU dal 2013 Thor: The Dark World.

Ambientato dopo gli eventi culminanti di Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder vede il supereroe titolare che lotta per raccogliere i pezzi della sua vita durante quella che il regista Taika Waititi ha chiamato la crisi di mezza età del personaggio. Con Thanos sconfitto e Asgard trasferito sulla Terra, Thor viaggia per l’universo alla ricerca di un nuovo scopo e incontra Foster che brandisce la sua arma incantata, il Mjolnir. Con Foster che ora assume il mantello del Mighty Thor, deve allearsi con la sua ex fiamma, così come il guerriero asgardiano King Valkyrie (Tessa Thompson), per affrontare Gorr il God Butcher (Christian Bale), che è su una missione per spazzare via tutti gli dei dall’universo.

Durante una recente conferenza stampa, Portman ha spiegato che la sua versione di Thor è diversa dal popolare eroe asgardiano di Hemsworth a causa della grande disparità nella loro esperienza come supereroi. Portman ha anche parlato di come Mighty Thor non abbia ancora il controllo completo sui suoi poteri, quindi il suo status di supereroe è intrinsecamente più precario di quello di Thor. Leggi cosa ha detto Portman sulle differenze tra i due eroi di seguito.

“[Thor e The Mighty Thor sono] completamente diversi. Penso che [Thor] sia ovviamente molto sicura ed esperta nell’essere un supereroe e sta solo cercando di capirlo. È nuova. E continua anche a tornare alla forma umana. Quindi c’è sempre una specie di pericolo che potrebbe essere il suo ultimo momento per sperimentarlo“.

Con Thor che ha circa 1.500 anni, il supereroe ha molto probabilmente combattuto e protetto altri esseri nell’universo per oltre un millennio. Tuttavia, Portman spiega che il potente Mighty Thor di Foster è completamente inesperto in battaglia, così come le responsabilità di essere un supereroe. Oltre ai suoi nuovi poteri, Foster ritorna spesso alla sua forma umana, dove deve affrontare un cancro devastante e pericoloso per la vita che sta devastando il suo corpo dall’interno.