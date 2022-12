Cavalieri dello Zodiaco: trailer del live-action

Il film live-action dei Cavalieri dello Zodiaco uscirà nel 2023. Lo slogan del film è “Pegasus will rise” Infatti l’armatura mostrata nel video è proprio la sua. Il produttore di Toei Animation, Yoshi Ikezawa, ha dichiarato al sito di notizie Variety che Toei Animation “sta preparando sei film come unico pacchetto” per il franchise live-action. Ha aggiunto che Toei Animation ha “già avviato la produzione” per realizzare i sequel.

Il cast è composto da Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean (proprio lui), Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Dacascos. L’animatore e creatore di effetti speciali polacco Tomasz Baginski sta dirigendo per Toei con Sony Pictures Worldwide Acquisitions. Andy Cheng (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) è il coordinatore degli stuntman e dei combattimenti. Josh Campbell e Matt Stuecken sono infine gli autori della sceneggiatura del film. Toei distribuisce in Giappone e Sony Pictures Worldwide Acquisitions distribuisce al di fuori del Giappone, ad eccezione della Cina e del Medio Oriente. The Hollywood Reporter descrive la sinossi del film:

In quella che viene definita una storia sulle origini, Mackenyu interpreta Seiya, un orfano di strada e protagonista del franchise. Quando un’energia mistica nota come Cosmo si risveglia in lui, Seiya intraprende un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus e scegliere la sua parte in una battaglia soprannaturale per il destino di Sienna (Iseman), una giovane ragazza che lotta per controllare il suo dio poteri.

Bean interpreta un mentore di nome Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri, che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata. Tinoco è un uomo assunto per uccidere la dea vulnerabile. Kurumada ha pubblicato il manga originale di Saint Seiya dal 1986 al 1990. Viz Media ha pubblicato il manga originale in inglese con il titolo Saint Seiya: Knights of the Zodiac. ADV Films ha rilasciato l’adattamento anime di Toei Animation con un doppiaggio inglese con il titolo Knights of the Zodiac, e successivamente lo ha rilasciato inedito con il titolo Saint Seiya. Successivamente New Video Group ha anche rilasciato la serie su DVD. Crunchyroll ha iniziato lo streaming di Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary -, la seconda stagione del remake dell’anime in CG il 31 luglio. La prima parte, composta dai primi sei episodi, ha debuttato in tutto il mondo a luglio 2019. la stagione degli episodi copre la storia dagli archi del manga di Galaxian Wars a Silver Saints.