Cambio di regia per il film dal videogioco Borderlands

Le riprese del film Borderlands sono iniziate all’inizio del 2021, con l’Ungheria che ha sostituito il mondo desolato della discarica di Pandora. Le proiezioni di prova si sono svolte nel novembre del 2022 e, a quanto pare, la risposta ha ispirato alcune modifiche da apportare, poiché su Deadline la notizia ha riportato che il film tornerà per le riprese con un altro regista in carica. Mentre l’amante del sangue Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) ha gestito le prime riprese, Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) ha preso il suo posto alla regia, che riprenderanno in due settimane. Deadline riferisce che si tratta di un passaggio di consegne amichevole, reso necessario dall’inizio dei lavori di Roth sul suo prossimo progetto, un film horror chiamato Thanksgiving.

Thanksgiving è basato su uno dei finti trailer di film trasmessi come parte di Grindhouse, la collaborazione tra Robert Rodriguez e Quentin Tarantino del 2007 che unisce i loro film Planet Terror e Death Proof in un doppio lungometraggio completo di finte pubblicità per una serie di altri film nello stesso stile. Quei trailer di battute si sono rivelati così popolari che Thanksgiving è il terzo ad essere trasformato in un vero film, dopo Machete e Hobo with a Shotgun.

Borderlands vedrà nel cast Cate Blanchett nei panni di Lilith, Jamie Lee Curtis nei panni di Patricia Tannis, Kevin Hart nei panni di Roland, Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina, Gina Gershon nei panni di Moxxi, Florian Munteaunu nei panni di Krieg e Jack Black nei panni del robot spiritoso Claptrap, che tutti amano e nessuno odia neanche un po’. Apparentemente anche Penn Jillette di Penn and Teller ha un cameo.

Chissà quanta parte della storia verrà cambiata da queste nuove riprese, ma secondo una sinossi della trama all’inizio delle riprese, “Questi improbabili eroi devono combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere il potere, un personaggio chiave per un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’uno per l’altro“. Nel 2022 abbiamo già visto due nuovi giochi di Borderlands: Tiny Tina’s Wonderlands ha reskinnato lo sparatutto come un’amorevole parodia dei giochi di ruolo da tavolo e abbiamo pensato che fosse abbastanza buono. New Tales From the Borderlands ha cercato di riconquistare la gloria del gioco Borderlands di Telltale e non ci è riuscito del tutto. Per citare uno dei commenti alla notizia “vogliamo tante esplosionI!“.