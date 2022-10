Black Adam mostra l’origine di altri supereroi

La star di Black Adam, Dwayne Johnson, anticipa che altri personaggi avranno le loro origini esplorate nel prossimo film DCEU. Mentre Black Adam è meglio conosciuto per essere il principale cattivo di Shazam nella tradizione DC, il DCEU prenderà una strada diversa con lui esplorando il personaggio di Johnson come antieroe. Dopo anni trascorsi nell’inferno dello sviluppo, Black Adam arriverà finalmente nelle sale questo mese, quasi un decennio da quando Johnson è stato scelto per interpretare l’icona DC.

Il film DCEU introdurrà anche la Justice Society of America, la squadra della Golden Age che nei fumetti precede la Justice League. Mentre la formazione è sembrata diversa nel corso degli anni, la Justice Society di Black Adam sarà composta da Hawkman, Atom Smasher, Cyclone e Doctor Fate, che entreranno in conflitto con il personaggio principale di Johnson.

Anche se Black Adam si concentrerà su più personaggi DC, sembra che ci saranno altri supereroi oltre alla Justice Society. Johnson e il cast hanno recentemente partecipato a un evento per i fan di Black Adam (tramite Reddit) per promuovere il film, e la star principale ha finito per lanciare una massiccia presa in giro su altri eroi. Secondo Johnson, ci sono personaggi nel film “che non sono ancora supereroi”, non lasciando dubbi con la dichiarazione “Presta attenzione a quelli che non sono ancora supereroi. Fai attenzione anche a quelle persone”.

A parte lo stesso Black Adam e i membri della Justice Society, nel film c’è almeno un altro personaggio importante della DC Comics. Sarah Shahi interpreterà Adrianna Tomaz, una delle combattenti della resistenza Kahndaq. Nei fumetti, Adrianna è meglio conosciuta come la supereroina Iside. E mentre il cognome del suo personaggio non è stato ancora confermato, Bodhi Sabongui interpreterà un personaggio di nome Amon ed è stato descritto come avente un ruolo chiave quando è stato scelto nell’aprile 2021. L’Amon di Black Adam potrebbe non essere altro che Amon Tomaz, alias. la versione DC di Osiride, il fratello di Iside. Sulla base dei trailer, sembra che questa versione di Amon – se è veramente Osiride – sarà il figlio di Adrianna, piuttosto che suo fratello.

Resta da vedere se diventeranno effettivamente Iside e Osiride in Black Adam, perché il commento di Johnson potrebbe semplicemente significare che il film alluderà ai rispettivi destini di supereroi. Non sarebbe scioccante se ci fosse una scena o due in cui è implicito che uno di loro abbia dei poteri in qualche modo. Forse Iside e Osiride potrebbero essere due dei personaggi per i quali Johnson ha in mente i progetti spin-off di Black Adam, il che permetterebbe alle loro storie di continuare dopo il primo film. Con solo poche settimane rimaste prima che Black Adam esca nei cinema, presto si saprà quali altri supereroi compariranno nel film e si uniranno al più grande DCEU.