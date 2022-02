Jumanji 4 e l’idea di Hiram Garcia

A quanto pare jumanji 4 sarà presto realizzato appena uno dei suoi protagonisti darà la disponibilità. Ispirato a...

Hiram Garcia oltre ad essere socio di The Rock, uno dei protagonisti della nuova saga di Jumanji, è anche il produttore. A quanto pare Jumanji 4 si farà e sembra che ci siano grande idee da sviluppare. Garcia si è lasciato andare ad un paio di dichiarazioni durante l’intervista per collider, lasciando i fan con un hype maggiore nella speranza che non venga tutto vanificato vista la brutta piega presa con l’ultimo film prodotto. Le sue dichiarazioni sono state le seguenti:

Il film si farà. Si farà senza ombra di dubbio. Abbiamo una grande idea per il terzo Jumanji (tenendo conto dell’originale si tratta però del quarto, ndr.). Stavamo giusto discutendo la bozza della storia l’altro giorno. La porteremo all’attenzione della Sony a breve, ma la pellicola si farà. Ci lavoreremo dopo Red One, un piano di lavoro che si allinea anche con le agende dei vari membri del cast. Come potrai immaginare, Kevin Hart è super impegnato con un milione di cose, esattamente come DJ (The Rock). Tutti i nostri attori sono super impegnati. Ma il timing sembra assisterci e abbiamo un’idea che ci piace e stiamo per portare allo studio e, se tutto va come deve andare, presto avremo una sceneggiatura. A un certo punto dopo Red One, Jumanji sarà pronto a partire.

Amiamo questo franchise, amiamo tutta la famiglia di Jumanji. Il cast, i filmmaker, è davvero una delle nostre esperienze lavorative più piacevoli, adoriamo tutta la squadra, Matt Tolmach, Jake Kasdan. Ma poi davvero: quando lavori con Jack Black, Karen Gillan e Kevin ti ritrovi ad avere a che fare con uno di quei film dove hai un gruppo di megastar ed è tutto grandioso. Il set di quei film è divertentissimo, sono tutti gentilissimi e contenti di farne parte. Vanno tutti d’accordissimo. È come stare in famiglia. E per noi è sempre una priorità lavorarci, quindi appena possiamo farlo lo facciamo.

Dunque tutto dovrebbe partire quando Dwayne The Rock Johnson sarà libero da una produzione per Amazon, Red One un film natalizio, e che gli attori siano entusiasti e pronti a collidere il bizzarro mondo del videogioco (ex gioco da tavolo) con quello reale. L’ispirazione però non è sicuramente nuova, anzi chi conosce bene Jumanji sa perfettamente che è rivolta palesemente al primo film, quello con il compianto Robin Williams e che esula dalla “trilogia” in atto. Dove appunto il protagonista ritorna al mondo reale portandosi dietro tutto il gioco.