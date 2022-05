Avatar 2: il trailer raggiunge circa 150mln di views in 24h

Prima ancora che sia stato presentato in anteprima, Avatar 2 seuquel di Cameron sta già battendo record di visual con il trailer.

Solo qualche giorno fa avevamo annunciato il titolo per Avatar 2: the Way of Water. Un giorno fa invece è stato rilasciato il trailer che in appena 24ore ha raggiunto numeri di visualizzazioni altissimi. Non è del tutto inaspettato che il trailer di Avatar: La via dell’acqua di James Cameron, un sequel in lavorazione da oltre dieci anni, attiri un numero sbalorditivo di visualizzazioni. Tuttavia, il numero di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla sua uscita mostra quanto i fan del primo film siano ansiosi di tornare nel mondo mistico di Pandora. “Faccio la cosa dell’oceano quando non faccio film“, ha detto il regista James Cameron in un’intervista a Entertainment Weekly. “Quindi, se potessi combinare i miei due più grandi amori, uno dei quali è l’esplorazione dell’oceano; l’altro, il lungometraggio, perché non dovrei?”

Il trailer è stato presentato per la prima volta esclusivamente nelle sale durante il fine settimana, prima di essere online lunedì 9 maggio. Secondo The Hollywood Reporter, in un giorno il video ha accumulato 148,6 milioni di visualizzazioni, di cui 23 milioni provenienti dalla sola Cina. Ciò significa che il trailer ha raccolto più visualizzazioni in un solo giorno rispetto a tutti i recenti film di Star Wars. A titolo di confronto, Rise of Skywalker è stato visto un totale di 112,4 milioni di volte nelle prime 24 ore, dieci milioni di visualizzazioni in meno rispetto al prossimo sequel di fantascienza di Cameron. Il numero di visualizzazioni sui social media e su YouTube non include i milioni di persone che hanno visto il teaser trailer sul grande schermo prima di vedere l’attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che ha aperto a $ 187 in patria e $ 450 milioni all’estero.

Il trailer mostra più della luna simile alla Terra di Pandora e le incredibili creature esotiche che la abitano, che hanno rapito i fan più di dieci anni fa. Sebbene non sia chiaro quale sarà la trama esatta, dato che quei dettagli sono stati strettamente nascosti fino ad ora, sappiamo che il film vedrà il ritorno di Sam Worthington nei panni di Jake Sully e Zoe Saldaña nei panni di Neytiri. Altri membri del cast che torneranno per la seconda puntata sono Sigourney Weaver e Stephen Lang. Inoltre, il sequel introdurrà il mondo immaginario di Pandora Michelle Yeoh, Edie Falco, Oona Chaplin, Vin Diesel e Kate Winslet, che assumeranno tutti ruoli importanti. Avatar del 2009 detiene ancora il titolo del film con il maggior incasso mai realizzato, con un botteghino globale di 2,84 miliardi di dollari. Analogamente al precedente Titanic di Cameron, una versione restaurata dell’Avatar originale è prevista per la ripubblicazione nelle sale il 23 settembre.