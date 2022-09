Ben Stiller e Sean Penn bannati permanentemente dalla Russia

La Russia ha bannato le star di Hollywood Ben Stiller e Sean Penn con il divieto permanente di entrare nel paese. Il ministero degli Esteri russo ha confermato il divieto in una dichiarazione, che è stata accatastata con un elenco di importanti politici statunitensi a cui ora non sarà mai permesso di entrare in Russia. Nella lista però ci sono anche i morti, ma per scoprire chi continuate la lettura.

Politici, lobbisti e uomini d’affari costituivano la maggioranza della lista, ma c’erano anche Ben Stiller e Sean Penn. La Russia ha affermato che le sanzioni erano una rappresaglia per “sanzioni personali in continua espansione da parte dell’amministrazione Biden“, anche se nessuno sa cosa abbia a che fare la coppia di attori con questo. Dall’invasione russa, sono state applicate importanti sanzioni al regime di Vladimir Putin e molte grandi aziende si sono ritirate del tutto dalla Russia, portando alla comparsa di alcuni sostituti sospettosamente familiari. Stiller e Penn hanno entrambi fatto il viaggio in Ucraina da quando la Russia ha invaso più di sei mesi fa, con Ben Stiller che ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy: “Sei il mio eroe“.

Sean Penn era effettivamente in Ucraina quando è iniziata l’invasione e da allora ha incontrato anche Zelenskyy. L’attore è stato uno dei tanti che hanno dovuto fuggire dal paese a piedi, attraversando il confine con la Polonia insieme ai rifugiati ucraini prima di tornare nella nazione dilaniata dalla guerra mesi dopo per trascorrere del tempo con Zelenskyy.

Non sono gli unici volti famosi ad essere stati colpiti con il divieto di entrare in Russia, poiché la leggenda della recitazione Morgan Freeman è stata colpita con la stessa punizione all’inizio di quest’anno. L’85enne è stato punito con sanzioni poiché nel 2017 è apparso in un video che accusava il paese di ingerenza nella democrazia statunitense, Rob Reiner ha diretto il video ed è stato anche inserito nell’elenco dei divieti. Altre figure famose che non sono nella lista dei banditi hanno fatto fallire i loro piani per viaggiare in Russia. Attualmente ci sono oltre 1.000 persone nell’elenco dei divieti permanenti della Russia, inclusi Stiller e Penn, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il vicepresidente Kamala Harris anche loro non ammessi. Sembra che il divieto non si limiti nemmeno ai vivi, poiché il senatore statunitense John McCain è stato colpito con la sanzione all’inizio di quest’anno, nonostante fosse morto dal 2018.