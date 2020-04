Stefano De Martino ritorna a Napoli per Made in Sud

0

L’emergenza Coronavirus ha praticamente bloccato anche il mondo del cinema e dello spettacolo, anche se alcune trasmissioni Rai e Mediaset sono proseguite, senza pubblico, con pochi assistenti presenti in studio ed ospiti limitati ed a quanto pare anche per Made in Sud sarà così.

La trasmissione di Raidue riprenderà infatti durante il prossimo mese, non c’è ancora una data ufficiale, ma è stato lo stesso presentatore Stefano De Martino ad annunciare un suo ritorno. Durante la giornata di ieri, sulle sue stories di Instagram, il bel De Martino ha chiarito ai suoi followers il perché si sia spostato a Napoli, dove continuerà la sua quarantena lontano dalla moglie Belen Rodriguez ed il figlio Santiago.

Stefano De Martino annuncia su Instagram il ritorno di Made in Sud

Stefano ha avuto modo di poter viaggiare da Milano a Napoli per motivi di lavoro e quindi interrompere la sua quarantena con la famiglia. Ci ha tenuto però a spiegare ai followers il perché di quel viaggio, per evitare insomma che qualcuno potesse parlare a sproposito senza conoscere le varie motivazioni. Già erano circolate le voci di una possibile lite con la moglie Belen, ma in realtà tra i due il rapporto va a gonfie vele e c’è anche la voglia di mettere in cantiere un secondo figlio. Tralasciando però i vari pettegolezzi, Stefano De Martino si è trasferito a Napoli per iniziare a lavorare alla nuova stagione di Made in Sud.

Made in Sud partirà a fine maggio?

Il programma tutto da ridere si farà, prendendo chiaramente tutte le dovute precauzioni, e con molta probabilità non ci sarà il pubblico, ma anche in situazioni di questo genere è fondamentale intrattenere e far divertire le persone. Questo è un po’ il pensiero di chi fa spettacolo, di chi ha come obiettivo principale quello di portare un po’ di gioia nelle case degli italiani.

Seppur risulta esserci un allenamento delle restrizioni, la quarantena continua ad essere obbligatoria, per questo molte trasmissioni televisive riprenderanno. Made in Sud ha totalizzato negli ultimi anni degli ascolti importanti, probabilmente merito anche dell’ingresso nel cast di Stefano De Martino che, da semplice ballerino, si è dimostrato un simpatico e divertente intrattenitore. Bisogna ora solo scoprire quando andrà effettivamente in onda Made in Sud, ma già aver radunato la squadra è un indizio importante sull’imminente realizzazione di questo programma.