Christian De Sica annuncio a sorpresa: remake Altrimenti ci arrabbiamo

l'attore De Sica ha annunciato a sorpresa di essere in procinto nel recitare in un remake del film con Bud Spencer e Terence Hill.

Durante la trasmissione Rai “Da Noi… A Ruota Libera del 6 giugno 2021, che va in onda tutte le domeniche, l’attore Christian De Sica ha lanciato questo annuncio come nulla fosse. Solitamente siamo abituati ad un po’ di mistero prima dell’uscita di un film, ma in questo caso la nonchalance è stata totalmente inaspettata, una sorpresa per chi ha amato l’ormai cult risalente al 1974 “Altrimenti ci arrabbiamo!” con Bud Spencer e Terence Hill.

“Al centro del programma, storie che arrivano dall’attualità, affrontate con taglio umano, racconti di rinascita e di scelte di vita rivoluzionarie che faranno discutere e sorridere il pubblico a casa.” Il programma A ruota Libera di Rai1 viene descritto così e l’abbiamo riportato perché? Magari è proprio il sorriso che vi è comparso sulla faccia nel sentire parlare del film con Bud e Terence, o magari è stato ribrezzo sapendo che possa essere rovinato, resta comunque il fatto che ha trasmesso un’emozione e quindi in linea con la stessa descrizione.

De Sica ha risposto alla domanda della conduttrice Francesca Fialdini su quando l’avremmo visto all’opera nuovamente. In un primo momento l’attore menziona alcuni lavori teatrali che porterà in tournée anche durante l’estate. Poi ha parlato delle riprese appena concluse del prossimo film di Natale insieme al comico napoletano Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale”. Subito dopo però lancia la bomba dicendo che tra un paio di giorni dovrebbero cominciare le riprese per un remake di Altrimenti ci Arrabbiamo “saaa quelloooo” dove lui ricoprirà il ruolo del cattivo “Il Capo” ruolo ricoperto in passato da John Sharp, mentre Kid e Ben saranno interpretati da Alessandro Roja (Terence Hill) ed Edoardo Pesce (Bud Spencer) almeno guardando le fisicità dei due attori presumiamo che fosse così. Ed infatti è proprio perché non si hanno assolutamente altre notizie in merito che abbiamo fatto questa unica presupposizione, perché per quanto riguarda produzione e tutto il resto bisognerà aspettare che escano altre informazioni.

Intanto De Sica l’ha annunciato molto naturalmente, senza lasciare intendere se la cosa fosse premeditata o se fosse scappato per sbaglio, sorprendendo sicuramente i fan del duo Bud e Terence. Siamo del parere che certi film andrebbero lasciati così come sono, perché per quanto si possa mettere affetto e passione nel riproporli, si potrebbero ottenere risultati catastrofici o comunque qualcosa di incomparabile con l’opera originale, soprattutto se parliamo di un classico del genere che è sicuramente tra i migliori della filmografia appartenente al duo.