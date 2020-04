Uomini & Donne torna su canale 5 con un nuovo format

il programma cambia look, proponendo un format di conoscenze online. Sarà la giusta ripartenza?

0

Anche il famoso programma di Mediaset condotta da Maria De Filippi si adatta alle esigenze sanitarie per il coronavirus, rifacendosi il look con uno studio apposito e tutte le precauzioni del caso, senza snaturare il principio fondamentale che guida il programma “l’amore”

Uomini & Donne è ormai da anni uno dei programmi di punta pomeridiani della rete ammiraglia mediaset. Hanno da sempre utilizzato il format degli incontri sia in studio che fuori per far conoscere due persone che essenzialmente cercano un compagno.

Questa ripartenza comunque sembra non aver colpito il pubblico, forse siamo alla svolta dove ci rendiamo tutti conto che non abbiamo più bisogno di questo programma? Difatti lo share non è mai stato così basso, nonostante i siparietti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non siano mancati. Tra l’altro il zero interesse che i fan hanno dimostrato nel far ritornare questo programma è stato alquanto palese.

In ogni caso seppur il risultato di share è stato basso, comunque il programma ha avuto un riscontro di 3.088.000 telespettatori che non sono pochi. Chisà se Maria escogiterà qualche stratagemma per renderlo più interessante od aspetterà che tutti i fidati spettatori tornassero a guardarlo

Come si struttura il nuovo format?

Per adesso troviamo Gemma Galgagni che potete vedere in foto in alto, che tramite una postazione adibita alla chat online viene corteggiata via internet. Nella pubblicità televisiva la De Filippi ha infatti spiegato i rischi ed i privilegi che si possono incontrare conoscendo una persona via internet. C’è il rischio che dall’altra parte l’interlocutore possa deludere magari i canoni estetoci che ognuno di noi si pone, o magari raccontare cose false su di sé; potrebbe comunque essere che tutte le parole poi dedicate si rivelino poi effettive. Ad ogni modo Gemma ha già due corteggiatori “OcchiBlu” e “Pantera” che dai nickname si presentano già ben prestanti. Ovviamente tutto ciò ha scatenato la diffidenza di Tina che da sempre ormai attacca Gemma in tutti i modi.

L’altra protagonista è Giovanna Abate, protagonista del trono giovani che si è prestata pure lei in questa nuova ricerca, risultando ovviamente meno impacciata della “senior” Galgani. Infine troviamo gli immancabili Tina Cipollari e Gianni Sperti che seguono le vicende anche se da un monitor con segnale proveniente da altre stanze. Riuscirà questo nuovo metodo a risollevare le sorti del programma?

Fonte